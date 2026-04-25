Чемпионы мира Константин Цзю и Дмитрий Пирог провели мастер-класс в Минске для любителей бокса

25 апреля в Минске прошло знаковое событие для всех любителей бокса. Состоялся мастер-класс от легендарных спортсменов и чемпионов мира Константина Цзю и Дмитрия Пирога в рамках международного турнира MINSK OPEN памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника.

Именитые гости рассказали о своем пути к успеху от первых шагов в зале до вершин мирового бокса.

Дмитрий Пирог, чемпион мира по боксу:

"Все представители профессионального спорта уверенно скажут, что детско-юношеский и массовый спорт - это основа основ, поэтому такие турниры очень важны. И в данном случае бокс такого уровня крайне важен, учитывая, что он еще и объединяет столько стран".

Долгожданным событием встречи стал выход на ринг Константина Цзю. Много дельных советов для юных боксеров и личный пример - небольшая тренировка от чемпиона.