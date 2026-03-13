Четвертьфинал Кубка Президента стартует 13 марта матчами ХК "Юность" - "Неман" и "Лида" - "Славутич"

13 марта четвертьфинальная серия розыгрыша Кубка Президента по хоккею стартует двумя матчами. На столичной "Чижовка-Арене" действующие обладатели трофея "Юность" примет "Неман", который пробился в плей-офф через плей-ин.

Минские "медведи" в этом сезоне выиграли регулярный чемпионат, практически в два раза по баллам опередив нынешних соперников. Но если взять статистику личных противостояний, то по этому показателю паритет дважды выигрывала "Юность", столько же раз "Неман". При этом побеждали неизменно хозяева льда.

Прямая трансляция первого четвертьфинального поединка начнется на "Беларусь 5" в 17:55.

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:

"На бумаге, по крайней мере, "Юность" пока выглядит предпочтительнее. Хотя в пользу команды из Гродно может сказаться и вратарский фактор, и тот факт, что они уже прошли стадию плей-ин, то есть готовы к горячим играм на выбывание. Самые, пожалуй, непредсказуемые пары - это "Славутич" - "Лида" и "Солигорск" - "Гомель". Мне будет интересно наблюдать за этими командами, потому что оба коллектива быстрые, а площадки, в принципе, у них одинаковые".

В 19:00 в Лиде местный клуб примет "Славутич". Рыцари пробились в плей-офф впервые за семь лет, а смоляне дебютируют на этой стадии. В регулярном чемпионате дружина Ивана Усенко хоккеистов из Лиды еще не обыгрывала.