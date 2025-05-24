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Четвертый поединок чемпионата Беларуси по баскетболу сморите в 11:30 на "Беларусь 5"
Узнают ли 24 мая любители баскетбола имя чемпиона Беларуси среди мужских команд, или в противостоянии "Минска" и "Гродно-93" все решится в пятом матче?
Пока столичная команда ведет в серии до трех побед со счетом 2:1. Четвертый поединок пройдет во Дворце спорта в Минске, а начнется встреча в 11:30. "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире.
"Гродно-93" - восьмикратный победитель чемпионата Беларуси, у "Минска" этот показатель в два раза больше - на счету команды 16 побед и пока еще титул действующего обладателя трофея. К слову, в финале эти соперники встречаются третий год подряд.