Четвертый поединок чемпионата Беларуси по баскетболу сморите в 11:30 на "Беларусь 5"

Узнают ли 24 мая любители баскетбола имя чемпиона Беларуси среди мужских команд, или в противостоянии "Минска" и "Гродно-93" все решится в пятом матче?

Пока столичная команда ведет в серии до трех побед со счетом 2:1. Четвертый поединок пройдет во Дворце спорта в Минске, а начнется встреча в 11:30. "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире.