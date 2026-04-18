Четвертый тур чемпионата Беларуси продолжится тремя матчами

4-й тур футбольного чемпионата Беларуси продолжится 19 апреля тремя поединками. Чемпион страны - МЛ Витебск - на выезде сыграет против БАТЭ, а "Гомель" примет "Славию". Начнется же игровой день в 14:00 с поединка текущего лидера турнирной таблицы минского "Динамо" и середняка сводного табеля "Ислочи".

Напомним, "Динамо" и "Ислочь" уже соперничали друг с другом в этом сезоне в рамках четвертьфинала Кубка Беларуси. По итогам двухматчевого противостояния и только благодаря серии пенальти в полуфинал пробились минчане. Так что "волки" настроены на реванш. А с каким итогом завершится встреча в рамках чемпионата страны, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5".