Делегация НОК Беларуси принимает участие в международном форуме в Турции
Спорт расширяет границы. Глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко в рамках VIII международного форума в Турции провел встречу с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Белалом Эрдоганом. Стороны обсудили перспективы развития и более плотного взаимодействия в области этнических видов спорта, уделив особое внимание кубку сильнейших по городошному спорту, который пройдет в Молодечно уже в конце апреля. Отметим, Белорусская федерация городошного спорта вступила во Всемирную конфедерацию этноспорта.
На форуме запланировано создание дорожной карты проекта. Страна-хозяйка и локации будущего мероприятия пока не определены. Этот вопрос ключевой в Анталье. "Этноспорт-2027" собрал около 50 организаций-членов из 29 стран, а также представителей государственных органов, федераций и академического сообщества. Географический охват - Евразия, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка.