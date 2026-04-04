Делегация НОК Беларуси принимает участие в международном форуме в Турции

Спорт расширяет границы. Глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко в рамках VIII международного форума в Турции провел встречу с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Белалом Эрдоганом. Стороны обсудили перспективы развития и более плотного взаимодействия в области этнических видов спорта, уделив особое внимание кубку сильнейших по городошному спорту, который пройдет в Молодечно уже в конце апреля. Отметим, Белорусская федерация городошного спорта вступила во Всемирную конфедерацию этноспорта.