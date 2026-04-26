Детское увлечение футболом переросло в создание клуба - узнали, как рождалась мечта Артема Леонова

Усложненные маршруты и работа на 200 % - это формула победы не только для эндуристов. В игровых видах спорта путь к Олимпу часто начинается не на стадионе-миллионнике, а в обычном дворе, где закаляется характер.

Детское увлечение футболом может в будущем реализоваться в создании суперклуба. По крайней мере, подобная история произошла в жизни Артема Леонова, основателя и руководителя команды "МЛ Витебск", выигравшего в 2025 году первый в истории титул чемпионов Беларуси.

Артему Леонову нет и 40 лет, он вырос на окраине Витебска, и в 90-е годы, как и многие во дворе, играл в футбол возле заводского общежития. Раз в неделю он смотрел игры Лиги чемпионов, ходил на местный стадион с отцом и восхищался голосом Владимира Новицкого. Но даже не ставил цели на будущее, чтобы создать такую успешную команду.

Артем Леонов человек непубличный - воспитан в местном простом антураже Витебска и привык доказывать делом, а не словом. Его отец в 90-е годы работал на местном телевизионном заводе.

Неяркость панельных домов и общежитий на витебской улице имени Терешковой в детстве нивелировали спортом и особенно футбольным увлечением. "Спорт всегда притягивал. Я занимался футболом 4,5 года", - поделился основатель и руководитель ФК "МЛ Витебск".

Артем Леонов купил заброшенное поле на ДСК в Витебске и строит там современную базу. В этом месте появятся раздевалки, душевые и поле с искусственным покрытием. "Здесь будут тренироваться 450 детей абсолютно бесплатно", - отметил он.

Основатель и руководитель ФК "МЛ Витебск" рассказал, что не стремился к публичности и не строил грандиозных планов, полагаясь на то, что "все складывается само собой". Когда в 2025 году он начал собирать команду, многие скептически относились к этому, называя идею чемпионства невозможной. Однако результат доказал обратное: клуб стал чемпионом Беларуси.

Также мужчина отметил, что старается притягивать в команду витебских парней, которые выросли в тех же дворах. Он поясняет это тем, что так создается особая связь с болельщиками на трибунах.

Пример Артема Леонова подчеркивает, что даже в не самых обеспеченных условиях в детстве можно заложить отличную базу на будущее, ведь сложные времена рождают больших чемпионов. "МЛ Витебск" - очень молодой клуб, но уже чемпион Беларуси. Летом начнется путь в квалификации футбольной Лиги чемпионов, т. е. путь к мечте.