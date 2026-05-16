3.82 BYN
2.77 BYN
3.24 BYN
"Динамо" и БАТЭ сыграют в финале Кубка Беларуси по футболу
Автор:Редакция news.by
Белорусский футбол в предвкушении грандиозной битвы - финала Кубка страны. Минское "Динамо" 16 мая сыграет против борисовского БАТЭ.
На поле Национального стадиона болельщиков ждет не просто игра достойных соперников, а непредсказуемое противостояние в истории независимого белорусского футбола.
Для БАТЭ этот финал станет 13-м в истории. Это национальный рекорд. В копилке команды 5 трофеев.
А вот минчане в последний раз играли в титульном поединке 23 года назад. Побеждали три раза.
Стартовый свисток прозвучит в 15:30. Реализовано более 11 тыс. билетов. Поединок в прямом эфире покажет "Беларусь 5".