"Динамо" и БАТЭ сыграют в финале Кубка Беларуси по футболу

Белорусский футбол в предвкушении грандиозной битвы - финала Кубка страны. Минское "Динамо" 16 мая сыграет против борисовского БАТЭ.

На поле Национального стадиона болельщиков ждет не просто игра достойных соперников, а непредсказуемое противостояние в истории независимого белорусского футбола.

Для БАТЭ этот финал станет 13-м в истории. Это национальный рекорд. В копилке команды 5 трофеев.

А вот минчане в последний раз играли в титульном поединке 23 года назад. Побеждали три раза.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30. Реализовано более 11 тыс. билетов. Поединок в прямом эфире покажет "Беларусь 5".

