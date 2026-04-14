Минское "Динамо" сыграет четвертый матч с "Ак Барсом"
Автор:Редакция news.by
15 апреля очень важный день для белорусского хоккея: минское "Динамо" сыграет четвертый поединок второго раунда серии плей-офф против казанского "Ак Барса".
"Зубрам" необходимо только побеждать, ведь счет в этом противостоянии, которое продлится до четырех викторий одной из команд, 3:0 в пользу казанцев.
Стартовое вбрасывание в поединке между "Динамо" и "Ак Барсом" состоится 19:30. Прямую трансляцию встречи будет вести "Беларусь 5".