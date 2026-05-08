Динамовцы провели тренировку с ребятами из "Динамо-Джуниверс"

То, что минское "Динамо" уже завершило соревновательный год в КХЛ, не повод не собираться вместе. На текущей неделе "зубры" активно проводили мастер-классы для воспитанников клубной вертикали - школы "Динамо-Джуниверс".

Мальчики и девчонки получили прекрасную возможность не только потренироваться с именитыми спортсменами, но и пообщаться со своими кумирами. В этот раз в гости пожаловали Вадим Шипачев, Василий Демченко, Андрей Стась и Виталий Пинчук.