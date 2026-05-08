Динамовцы провели тренировку с ребятами из "Динамо-Джуниверс"
То, что минское "Динамо" уже завершило соревновательный год в КХЛ, не повод не собираться вместе. На текущей неделе "зубры" активно проводили мастер-классы для воспитанников клубной вертикали - школы "Динамо-Джуниверс".
Мальчики и девчонки получили прекрасную возможность не только потренироваться с именитыми спортсменами, но и пообщаться со своими кумирами. В этот раз в гости пожаловали Вадим Шипачев, Василий Демченко, Андрей Стась и Виталий Пинчук.
У другой столичной школы - "Юность" - состоялась церемония закрытия сезона. Золото, 4 серебра, бронза и как итог 3-е место в медальном зачете первенства Беларуси. По традиции большая семья "минских медведей" собралась на ледовом катке в парке Горького. В событии приняли участие тренеры и воспитанники СДЮШОР, директор коллектива Павел Волчек, а также председатель клуба Алексей Баранов.