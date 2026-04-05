"Доченька, держись!" - как семья болеет и поддерживает спортсменку Алину Шевчук

Белорусские атлеты возводят мосты к новым вершинам, доказывая, что волю к победе не сломить никакими санкциями и давлением. А в Год белорусской женщины особенно приятно подчеркнуть достижение белорусской команды на молодежном чемпионате Европы - в марте девушки выиграли общекомандный зачет, став лучшей командой континента!

Особенной мотивации придавало и то, что мы выступали под флагом и гимном. Среди талантливого поколения обращает на себя внимание юная Алина Шевчук, которая в прошлом году уже выиграла взрослый чемпионат Европы, а в этом завоевала золото молодежного. Алина с детства понимала, что такое труд, ведь ее мама делает жизнь минчан лучше, работая в троллейбусном парке.

Сила и одновременно красота белорусского спорта - Алина Шевчук, Арина Демченко, Ксения Тереня и Виктория Радькова стали победительницами молодежного чемпионата Европы по борьбе.

Девушки только подходят ко взрослому спорту. Поэтому за судьбу женской борьбы Беларуси на ближайшее время можно быть спокойным. И это с учетом того, что в деле по-прежнему призеры Олимпиады в Токио Ванесса Колодинская и Ирина Курочкина.

В такой россыпи чемпионок многие зрители не понимают, какая история стоит за каждой. История Алины Шевчук. Девушка выросла в Бобруйске, сейчас живет в Минске, а мама ее работает водителем троллейбуса.

Светлана Шевчук, мама Алины Шевчук

Светлана Шевчук, мама Алины Шевчук:

"Я 8 лет проработала в Бобруйске в троллейбусном парке. И потом решила немножечко поднять планку. В Минске есть перспектива нового троллейбуса. Классность поднять. Мне очень нравится эта профессия. Я очень давно хотела. Как только узнала о наборе водителей - я сразу пошла".

Но работа очень тяжелая по многим причинам, рассказала женщина. Это интенсивность движения и пассажиропоток. "Люди разные все. Кто-то быстрее, кто-то медленно, кто-то старше. Это все надо учитывать. Утром все на ходу запрыгивают, все бегом, толкаются, кричат. Смотришь, чтобы не защемить никого", - описала она напряженность работы.

В Бобруйске ее дочь увидел тренер-преподаватель по вольной борьбе Лукомский Сергей Викторович. "Он взял у нее телефон, позвонил и сказал: "Придите, мне надо с вами поговорить". Тренер от Бога, как говорится, который видит издалека. Вольная борьба. Это же девочка, должна танцами заниматься, а не борьбой", - вспоминает ход своих рассуждений мама Алины Шевчук.

Алина Шевчук, чемпионка Европы - 2026 (U-23) по борьбе:

"Меня всегда поддерживают мои родители и мои тренера. С тренерами я все обсуждаю, что происходит на ковре. Родители меня просто поддерживают по жизни, и ковер тоже всегда смотрят. Поддерживают, поэтому я им очень благодарна".

"Она походила какое-то время, а однажды пришла и заявила: Мама, я хочу быть чемпионкой. Я говорю: "Чемпионкой чего?" Она говорит: "Всего". Спорт на первом месте был. И сейчас у нее ничего не изменилось. Я на нее смотрю и думаю: я бы так не выдержала. И папа у нас все время считал, что девочки должны заниматься только танцами, какой спорт. Он - главный мотиватор и болельщик", - рассказала мама Алины.

Алина Шевчук, чемпионка Европы - 2026 (U-23) по борьбе

Алина Шевчук, чемпионка Европы - 2026 (U-23) по борьбе:

"Родители очень сопереживают, всегда смотрят мои схватки, всегда мне пишут, спрашивают, когда я буду на каком ковре, когда, что, в каком весе. В принципе, меня это очень радует, что они очень вовлечены в это. Мне доставляет это удовольствие и придает сил".

Светлана Шевчук, мама Алины Шевчук:

"Я когда сюда пришла на работу, мне сразу предложили новую машину - гармошку. А так как я еще не работала на таких, я просто испугалась. А сейчас у меня замечательная машина, прекрасная бригада. Я здесь как дома. Когда работа любимая, то хочется работать".

"Вы не слышите, что я кричу, когда я ее смотрю. Это такой стресс, адреналин такой, меня начинает колотить, особенно, когда последние секунды кричу: "Доченька, держись!" Это не передать словами, - поделилась эмоциями мама. - Я всегда переживаю за нее. Это всегда для меня это радость".

Женщина рассказала, что дочери не советует, считает, что она сама должна все знать и видеть. "Мы - семья, мы ее поддерживаем. Я, папа, брат, бабушки - мы все рядышком. Поэтому ничего не подсказываю, пускай сама учится на своих победах, на своих ошибках. Сейчас ее время, а я буду ждать, - считает ее мама. - Она мне пообещала, что когда станет олимпийской чемпионкой, купит мне машину".