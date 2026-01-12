3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
Его голос знают и любят: Олег Микулич - судья-информатор "Минск-Арены"
Заброшенные шайбы, составы команд, решения главного судьи на весь ледовый стадион Минска объявляет один человек, голос которого знают и любят, - Олег Микулич. Согласно правилам, его должность звучит как судья-информатор.
Олег Микулич, судья-информатор "Минск-Арены":
"В хоккей я попал в 2012 году, на матче "Юности-Минска" был дебют моей хоккейной карьеры. После этого предложили работать на чемпионате мира 2014 года. Мы не должны как-то эмоционально выражать чувства к любимой команде, также мы не должны выражать какие-то чувства и к команде соперника. Хотя внутри, честно говоря, все бурлит, кипит, потому что мы болеем только за наш клуб. Но приходится как-то себя сдерживать. И то иногда бывает, скажешь немножко с грустинкой, когда пропускаем гол, и более так атмосферно, когда наша любимая команда забрасывает шайбу".
Услышать легендарный голос можно 12 января в 19:30 в рамках очередного домашнего матча дружины "Динамо-Минск", которая сразится с "Адмиралом" из Владивостока.
(Подробности в видео).