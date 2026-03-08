Екатерина Корнеенко стала победительницей "Красивого забега"

Отмечать 8 Марта активно - традиция для белорусок, предпочитающих здоровый образ жизни. В Минске состоялся "Красивый забег", в котором участвовали только женщины. Они были при праздничном макияже и в яркой одежде.

"Сегодня замечательная погода. Большое спасибо девчонкам, которые сегодня бежали. Они колоссально поддерживали, практически каждая подбадривала, и это очень приятно. Это заставляло бежать не только за победой, но и на результат. На финише меня ждали мои дети. В прошлом я профессиональная спортсменка", - поделилась победительница марафона "Красивый забег - 2026" Екатерина Корнеенко.