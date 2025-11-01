3.70 BYN
Федерации гандбола Беларуси, России и Ирака подпишут меморандум о сотрудничестве
На "Чижовка-Арене" в торжественной обстановке будет подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве федераций гандбола Беларуси, России и Ирака.
Специально для этого сегодня ночью в Минск прилетел член исполкома Олимпийского комитета России, глава гандбольной федерации наших восточных соседей Сергей Шишкарев.
Сергей Шишкарев, глава Федерации гандбола России: "Конечно это важное событие. В международной обстановке, в которой мы работаем, и в преддверии международного конгресса, который пройдет буквально через месяц в Каире, нам важно показать, что мы не одиноки в этом гандбольном мире, что мы продолжаем сотрудничество с ведущими федерациями".
Кстати, во время выборов главы Международной федерации гандбола Сергей Шишкарев планирует поднять вопрос допуска сборных России и Беларуси, несправедливо отстраненных из-за политически мотивированных санкций, на международную арену.