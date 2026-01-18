FIB готова снять ограничения с белорусских и российских спортсменов

Международная федерация хоккея с мячом намерена снять ограничения с белорусских и российских юниоров. Это решение было принято исполкомом FIB на заседании, которое прошло 16 января в финском Пори.

Как отмечается в официальном заявлении, организация готова к началу конструктивного диалога с национальными профильными ведомствами вида спорта относительно участия юных спортсменов в будущих соревнованиях под эгидой FIB. И данным решением структура остается приверженной основополагающим принципам олимпийского движения.

Ранее, в декабре 2025 года, Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения на участие атлетов из Беларуси и России в международных юношеских соревнованиях.