Финал IV сезона "Лиги храбрых": Минская и Могилевская области сразятся за титул на столичной арене

На финишной прямой находится подготовка к финалу одного из главных детско-юношеских спортивных проектов Беларуси. Победитель четвертого сезона "Лиги храбрых", которую при поддержке Президентского спортивного клуба создает Белорусская федерация борьбы, станет известен уже в субботу 28 февраля на одной из крупнейших площадок столицы.

Минская область впервые в истории вышла в финал и намерена победить. Но в соперниках международного турнира - Могилевская область, регион знаменит своими талантами в борьбе.

"Наша команда идет к финалу. Прошли команды Гродненской области, Брестской области и города Москвы. Путь был тяжелый. Тренируемся каждый день по две тренировки, тренировки интенсивные. Нарабатываем свою лучшую технику, лучшие броски в отработке, в борьбе, в партере. Хочется, конечно, победить, очень большое желание. Ощущение такой радости, что вышли в финал", - поделился спортсмен команды Минской области по греко-римской борьбе Денис Никитич.

