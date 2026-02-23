3.73 BYN
Финал IV сезона "Лиги храбрых": Минская и Могилевская области сразятся за титул на столичной арене
На финишной прямой находится подготовка к финалу одного из главных детско-юношеских спортивных проектов Беларуси. Победитель четвертого сезона "Лиги храбрых", которую при поддержке Президентского спортивного клуба создает Белорусская федерация борьбы, станет известен уже в субботу 28 февраля на одной из крупнейших площадок столицы.
Минская область впервые в истории вышла в финал и намерена победить. Но в соперниках международного турнира - Могилевская область, регион знаменит своими талантами в борьбе.
"Наша команда идет к финалу. Прошли команды Гродненской области, Брестской области и города Москвы. Путь был тяжелый. Тренируемся каждый день по две тренировки, тренировки интенсивные. Нарабатываем свою лучшую технику, лучшие броски в отработке, в борьбе, в партере. Хочется, конечно, победить, очень большое желание. Ощущение такой радости, что вышли в финал", - поделился спортсмен команды Минской области по греко-римской борьбе Денис Никитич.
Финал из белорусских команд станет отчасти сенсационным. Ведь спортсмены Минской и Могилевской областей в полуфиналах обыграли Калининградскую область и Москву. Москвичи - действующие обладатели титула.