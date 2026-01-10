3.68 BYN
Финал Кубка Беларуси по мини-футболу: "Столица" сыграет против "Витэна" 11 января
Автор:Редакция news.by
Большой день в белорусском мини-футболе. 11 января узнаем имя обладателя Кубка Беларуси. В титульном матче сыграют две лучшие команды страны по итогам прошлого чемпионата - "Витэн" и "Столица".
Финал четырех принимает столичный Дворец спорта "Уручье". На пути к решающей встрече клуб из Орши обыграл ВРЗ - 5:1, "айтишники" были сильнее брестского "Меркурия-ГТК".
Стартовый свисток в финальном матче прозвучит в 16:00. В прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5".