Финал Кубка Беларуси по мини-футболу: "Столица" сыграет против "Витэна" 11 января

Большой день в белорусском мини-футболе. 11 января узнаем имя обладателя Кубка Беларуси. В титульном матче сыграют две лучшие команды страны по итогам прошлого чемпионата - "Витэн" и "Столица".



Финал четырех принимает столичный Дворец спорта "Уручье". На пути к решающей встрече клуб из Орши обыграл ВРЗ - 5:1, "айтишники" были сильнее брестского "Меркурия-ГТК".