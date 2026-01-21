ФХБ пописала меморандум о сотрудничестве с турецкими коллегами

В спортивном мире все постепенно возвращается на круги своя. Белорусские функционеры прикладывают максимум усилий, чтобы атлеты имели возможность на равных бороться на мировой арене. И наступающая оттепель - это результат дипломатии.

В эти дни делегация Федерации хоккея Беларуси находится в Турции. Это первая в суверенной истории развития вида спорта рабочая поездка в страну на Среднем Востоке. Там сейчас проходит чемпионат мира среди девушек до 18 лет в дивизионе IIA.

В рамках текущей командировки состоялись встречи как с руководством местной федерации, так и с представителями других хоккейных делегаций.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

"Рады, что мы сегодня подписали меморандум с турецкой стороной. Это не просто какой-то документ, это комплексный план по развитию хоккея в разных направлениях, которыми мы сегодня можем с друг другом обмениваться. И я думаю, это позволит нашим странам развить более дружеские отношения через спорт. Я думаю, что у нас есть чему поучиться, и у Турции есть хорошие возможности для того, чтобы мы могли перенять какой-то определенный опыт и сделать спарринг между нашими сборными".

Был подписан меморандум о сотрудничестве между федерациями хоккея Беларуси и Турции. В рамках партнерства планируется реализация программ по обмену профессиональным опытом в подготовке игроков.

Когда же Беларусь вернется в мировую хоккейную семью? Ответ на этот вопрос появится к февралю. Ожидается, что в конце января состоится заседание совета Международной федерации хоккея на льду. Комитет должен рассмотреть вопрос реинтеграции белорусской и российской сборных.

Рекомендации о возвращении на планетарную арену юниорских команд двух стран были приняты главным органом в спортивном мире - Международным олимпийским комитетом - под занавес 2025 года. Согласно новым установкам из швейцарской Лозанны, наши самые младшие сборные по всем видам спорта без исключения должны иметь право выступать на всех турнирах под своей национальной символикой без каких-либо дополнительных проверок.