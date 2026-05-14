Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ХоккейФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеАвтоспортТеннис

Футболисты гродненского "Немана" сыграют с "Ислочью" 15 мая

Сегодня внимательно следим за вторым игровым днем в рамках 8-го тура Высшей лиги. Центральный матч примет "Неман" против "Ислочи".

Команда Игоря Ковалевича сейчас - один из лидеров чемпионата, "волки" - во второй части турнирной таблицы. Но диспозиция соперников не главный фактор в этом поединке. Все будет зависеть от действий игроков на газоне.

Кому из оппонентов в этот раз улыбнется футбольная фортуна, узнаем сразу после финального свистка. В прямом эфире за главными событиями встречи следите на телеканале "Беларусь 5". Начало в 17:30.

Разделы:

Спорт

Теги:

футболВысшая лигаспорт