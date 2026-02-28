Футбольный Суперкубок Беларуси забрал "Неман"

Битвой за Суперкубок стартовал футбольный сезон в Беларуси. В титульном матче сражались "МЛ Витебск" и "Неман". Основное время завершилось вничью - 2:2. По пенальти оказались сильнее "гродненцы" - 3:2. Для "Немана" это первый Суперкубок в истории.