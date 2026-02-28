3.75 BYN
Футбольный Суперкубок Беларуси забрал "Неман"
Автор:Редакция news.by
Битвой за Суперкубок стартовал футбольный сезон в Беларуси. В титульном матче сражались "МЛ Витебск" и "Неман". Основное время завершилось вничью - 2:2. По пенальти оказались сильнее "гродненцы" - 3:2. Для "Немана" это первый Суперкубок в истории.
Матч прошел при аншлаге: зафиксирован новый рекорд посещаемости для этого турнира - 3900 болельщиков на трибунах. Ровно через неделю состоятся первые четвертьфиналы Кубка страны, а 20 марта стартует новый розыгрыш Высшей лиги.