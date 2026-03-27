Титулованный гандболист Борис Пуховский возобновил спортивную карьеру

Громкое спортивное возвращение! Рекордсмен сборной Беларуси, ее лучший бомбардир, участник четырех чемпионатов Европы и пяти чемпионатов мира, а сегодня зампредседателя Белорусской федерации гандбола - Борис Пуховский возобновил спортивную карьеру. Титулованный игрок будет выступать за Минский областной гандбольный клуб и уже завтра, 28 марта, дебютирует в чемпионате страны в матче против команды "МАЗ-Орша".

"Все вышло спонтанно: я просто спросил себя, хочу я этого или нет. Оказалось - больше хочу, чем нет. Все-таки гандбол у нас в крови. Год точно поиграю, а там посмотрим. Пока мне интересно с молодыми общаться, находить с ними общий язык", - рассказал Борис Пуховский.