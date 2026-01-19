Где в Беларуси можно безопасно покататься на тюбинге и сноуборде

Зима 2026 года точно станет исторической. Поколению постарше она дала возможность вспомнить детство и окунуться в ностальгию, ведь когда-то сегодняшняя картинка за морозным окном была привычной. А те, кто помоложе, наконец-то прочувствовали, что значит настоящая зима.

Много снега - хорошая помощь. Когда недостаточно природного, горнолыжные центры начинают сыпать искусственный снег. Специалисты признаются, что такого никогда не было, чтобы настоящего снега было достаточно, всегда приходилось досыпать искусственный. Но природа мало того, что помогла, так еще и сделала вокруг настоящую зимнюю сказку.

Новогодние и рождественские праздники многие белорусы предпочли провести по-спортивному. На горнолыжных курортах фиксировались аншлаги, а соцсети наполнялись роликами с очередями, причем даже ночными. Но на этом подарки от погоды не закончились, и Беларусь накрыли настоящие зимние морозы. В ночь на 16 января, например, температура в Минске опустилась до минус 27 градусов. Таким образом, пал рекорд, державшийся с 1917 года. Тогда синоптики зафиксировали минус 24,5 градуса. Да, в снежки не поиграешь, но даже такие морозы истинных любителей лыж и сноубордов не испугали.

Отдых в горнолыжном центре "Силичи"

В "Силичах", где находится один из самых популярных белорусских горнолыжных курортов, на склонах найдется место и тем и другим. Путь на вершину начинается с пункта проката, и не важно, свое у вас оборудование или нет. Ски-пасс - билет, открывающий дорогу на подъемник, приобрести придется обязательно. Можно только на один подъем, но гораздо выгоднее брать пропуск по часам или даже на день. Тем же, у кого горнолыжного или сноубордического снаряжения нет, предстоит сделать четыре простых шага.

Предъявить документы (паспорт или водительские права). Получить оборудование. Зарегистрировать его. Оплатить оборудование.

Начальник службы проката и сервисных услуг горнолыжного центра "Силичи" Сергей Садков заявил, что на двух прокатах в горнолыжном центре имеется порядка 700 пар лыж и более 250 комплектов сноубордического оборудования. "Со своим приезжают те клиенты, которые катаются уже далеко не первый год. На прокатное больше ориентируются новички и те, кто только входит в горнолыжный спорт", - поделился он.

"Мы радуемся и не нарадуемся. Кого-то мороз отпугнул, а кого-то - притянул. Нам очень весело. Мы погуляем, потом пойдем фотографироваться в лес. Сколько в очереди людей... Мы специально среди недели ездим, потому что в выходные не пролезть сюда. Свой рабочий план строим так, чтобы удобно было нам попасть", - рассказал один из отдыхающих.

В "Силичах" по своему желанию и, конечно, физическим возможностям можно выбрать одну из десяти трасс. Зеленая - для детей или новичков. Научиться кататься здесь можно даже впервые встав на лыжи или сноуборд. Но если не хотите оказаться совсем уж белой вороной, призер этапов Кубка мира по фристайлу Павел Дик поделился первым и самым важным лайфхаком.

"Самое главное, с чего стоит начать, когда впервые оказались на склоне, - научиться тормозить. Когда умеешь тормозить, можно контролировать свой спуск. Тормозить, например, можно "плугом". Это классический вариант. Необходимо свести носки, а пятки развести, лыжные палки держать перед собой, как якорь, который тянет все время вперед. Надо пытаться отталкивать снег, то есть упираться в снег ногами", - подробно объяснил профессиональный спортсмен.

Под влиянием минуса, кстати, во время съемок сдавалась даже некоторая техника, а вот лыжники наравне со сноубордистами не сдавались и смело штурмовали подъемник, чтобы, оказавшись на вершине, путь на которую, кстати, занимает минут 10, шустро или не очень, в зависимости от прокачанного уровня, скатиться вниз.

Диана Павлович, главный маркетолог горнолыжного центра "Силичи":

"Одна из самых популярных трасс - трасса № 3, протяженность которой около 800 м. Гости ее всегда очень ждут. Она открывается всегда самой первой, чтобы все успели раскататься, насладиться и прочувствовать атмосферу начала горнолыжного сезона".

Но особенная атмосфера царит на склонах ночью. В пятницу и субботу ее можно здесь ощутить с 22:00 до 02:00 часов. Цена вопроса - 45 белорусских рублей. 49 рублей стоит оборудование в выходные дни.

Отдых в горнолыжном центре "Логойск"

Если до горнолыжного центра "Силичи" от Минска приблизительно 33 км по прямой в направлении Витебска, то еще один зимний белорусский курорт - Горнолыжный спортивный оздоровительный комплекс "Логойск" - находится немного дальше. Сюда особенно любят приезжать семьями.

Горнолыжные комплексы "Силичи" и "Логойск" очень часто любят сравнивать. И если первые славятся обилием и разнообразием трасс, то "Логойск" - своей компактностью. В вопросе "что почем", цифры приблизительно равные.

Прокат горнолыжного или сноубордического снаряжения на день в "Силичах" для взрослого обойдется в 45 белорусских рублей в будний день или 60 рублей - в выходной. В "Логойске" 40 и 55 рублей соответственно. Для детей, естественно, цена ниже.

Если у подножия склона температура воздуха ощущается приблизительно как минус 15, то на его вершине все минус 25, так что желающим присоединиться к зимнему активно-спортивному флешмобу, советуем как следует утеплиться - надеть термобелье и многослойную одежду, варежки вместо перчаток, обязательно шапку, шарфик, свободную обувь, а также нужно нанести жирный крем на открытые участки тела за полчаса до выхода. Взять с собой горячий (не путать с горячительным) напиток в термосе.

Именно в "Логойске" замечается большое скопление тех, кто лыжам и сноуборду предпочитает тюбинг. И это, кстати, совсем не та история про любишь кататься - люби и саночки возить. Взбираться в гору и тащить за собой свое транспортное средство не придется. За вас это сделает специальный автоматический подъемник - бугель.

ПАО "Коробчицкий Олимп"

Еще одна горнолыжная точка на карте Беларуси появилась, кстати, совсем недавно. И больше всех радуются этому событию жители Гродно и окрестностей, которые теперь могут выбирать не только между почти самой длинной тюбинговой трассой и пологой лыжней, но и полноценным горнолыжным склоном.

Горнолыжный центр "Солнечная долина" и трассы для тюбинга в Минске

Минчанам тоже за острыми ощущениями далеко ездить не надо. Самое большое скопление лыжников и сноубордистов ежедневно наблюдается в "Солнечной долине", что расположена в районе Курасовщины. Склонов, правда, здесь всего два (для новичков и тех, кто поопытнее), но места хватает всем.

Кстати, оборудование здесь тоже можно взять на прокат, даже чуть дешевле. Полный комплект в будний день обойдется для взрослого в 41 белорусский рубль, а в выходной - 50 рублей.

Прокатиться с ветерком на тюбинге, бесстрашно вылетая с крутого виража, можно и бесплатно. В каждом районе Минска есть не одна трасса, оборудованная по всем правилам безопасности. Их адреса можно узнать на официальном сайте Мингорисполкома. Самую инстаграмную нашли в микрорайоне Сухарево, которая называется "Тюбинг-драйв". Местные жители признались, что не только детские веселые голоса здесь не утихают до поздней ночи. В дни, когда морозы были поменьше, ожидать свою очередь скатиться вниз приходилось очень долго.

Однако не все любители зимних активностей любят риск и скорость. Есть те, кто предпочитает умеренный ход. Например, по лыжне. И, кстати, не всегда это люди постарше.

Лыжероллерная трасса в Веснянке

Самое популярное место для лыжных прогулок - лыжероллерная трасса в Веснянке, протяженность которой 5 км. В 2026 году снег, кстати, готовили с помощью новых генераторов, ведь натуральный для долговечной и качественной лыжни не подходит. Прийти сюда можно даже поздним вечером. Согласитесь, что прокатиться на лыжах под светом мерцающих фонарей - та еще романтика.

Массовое катание на коньках, неспешные прогулки на лыжах, скоростные спуски на сноубордах - вариантов выплеснуть накопившуюся энергию у любителей активного отдыха действительно много. А вопрос, кто в итоге круче, лыжник или сноубордист, попросту риторический, ведь каждый знает на него правильный ответ.

Как в горнолыжных центрах "Силичи", "Логойск", "Солнечная долина" фиксируют аншлаги. Почему циклон "Фрэнсис-Улли" и сильные морозы вернул чувство ностальгии по настоящей зиме, смотрите в специальном репортаже.