Генеральная ассамблея НОК отпраздновала 35-летний юбилей

35 лет назад, по сути, начали закладывать современную инфраструктуру и условия для наших спортсменов. С 1997-го по 2021-й президентом НОК был Президент. Именно в этот период была построена "Минск-Арена", а минское "Динамо" начало выступать в КХЛ.

И сегодня глава государства продолжает болеть за спорт, а Национальный олимпийский комитет Беларуси вести системную работу на поле спортивной дипломатии. Об этом рассказал глава организации Виктор Лукашенко на Генеральной ассамблее, которая была приурочена к 35-летнему юбилею.

22 марта 1991 года НОК начал свою историю. За это время наши спортсмены с достоинством отстаивали честь страны на международных аренах. Белорусы выступили на 17 Олимпийских играх - 9 зимних и 8 летних. В копилке 109 медалей главных стартов четырехлетия, из них 22 высшей пробы. Сейчас, как отмечает руководство организации, важно добиться допуска наших атлетов для участия в международных соревнованиях во всех видах спорта.

Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

"Еще много работы. Есть еще виды спорта, которые не допущены, есть виды спорта, которые допущены частично. Слава богу, сдвинулись мы с места. Молодежь уже пошла с нашей символикой, под нашими гимнами, под нашими флагами. Но все равно еще очень много работы, поэтому самый главный пункт - это все-таки сражаться, еще раз сражаться для того, чтобы избавиться полностью от всех ограничений".

Игнат Головатюк, многократный чемпион Беларуси по конькобежному спорту:

"НОК вообще в принципе уделяет этому огромное внимание. Особенно хочу отметить такие мероприятия, как "Вытокі", которые проводятся в разных городах Беларуси, когда обычным сельчанам удается увидеть спортивные масштабные праздники. Открываются в этих городах новые объекты, какие-то тренажерные площадки, залы, роликовые стадионы и т. д. Тем самым мы привлекаем все больше и больше людей заниматься спортом, чтобы это становилось нормой жизни для каждого человека в Беларуси".

"Все мы помним 90-е годы, на каком уровне развития находился наш спорт, какой мощный шаг был сделан вперед. Это и объекты, и развитие национальных команд, и прекратился отток спортсменов и специалистов за рубеж, что было самое важное. Все вернулись на родину и стали работать на благо белорусского спорта. Все, потому что были созданы условия для его развития", - считает генеральный секретарь - исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина.

Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпийских игр - 2020 по борьбе:

"Увеличиваются, конечно, и масштабы, и площадки появляются. И именно развитая структура, спортивное современное оборудование появляется. Мы не отстаем от международного, мирового уровня. И для детей создаются все условия".

Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза:

"Друзья познаются в беде. И тот вызов, с которым мы столкнулись, мы его преодолевали вместе с Национальным олимпийским комитетом, в том числе суд, выигранный белорусским лыжным союзом, не состоялся бы без очень интенсивной вовлеченности Национального олимпийского комитета в этот процесс. То, что делает наш НОК для спорта, это то, что делают родители для своих детей. Т. е. они дают все самое лучшее.