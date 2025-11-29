3.72 BYN
Глава Европейской федерации водных видов спорта посетил бассейн международного стандарта в Минске
Национальный бассейн международного стандарта в Минске посетил глава Европейской федерации водных видов спорта Антонио да Силва. Визит стал частью рабочей программы, направленной на развитие сотрудничества между европейскими и белорусскими спортивными структурами.
Во время экскурсии по объекту Антонио да Силва вместе с представителями белорусских федераций водных видов спорта подробно ознакомился с инфраструктурой комплекса, оценил уровень белорусского сооружения, подчеркнув, что это лучший спортивный комплекс, который он когда-либо видел. По итогам визита стороны обсудили возможность реализации совместных проектов, а также условия выступления белорусских спортсменов на международной арене.
Антонио да Силва:
"У меня уже возникло несколько идей, когда я увидел этот потрясающий объект. Конечно, нам надо обсудить сотрудничество и еще множество тем, но приехать сюда - очень важный шаг, увидеть все своими глазами и обсудить с заинтересованными лицами ближайшее будущее".
Председатель Белорусской федерации плавания Ольга Степусь сообщила, что в Беларуси очень рады этому визиту, потому что Антонио да Силва является первым главой Европейской федерации плавания, который после событий недопущения белорусов на международную арену посетил с официальным визитом Республику Беларусь.
Дополним, что визит главы Европейской федерации водных видов спорта может стать важным шагом к укреплению сотрудничества и открыть новые возможности для развития водных видов спорта в Беларуси.