Глава ФХБ рассказал, почему дороговизна хоккея - это миф

Раньше родители боялись вести детей в хоккей, поскольку опасались дороговизны этого вида спорта. Как в Беларуси помогают закрывать этот вопрос, рассказал председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович в "Актуальном интервью".

Александр Богданович:

"Чтобы детям заниматься хоккеем, не нужна сразу топовая амуниция. Все говорят, дорого-дорого. Если мы посмотрим на вторичный рынок, там цены довольно-таки адекватные, и ребенку, чтобы понять, попробовать, можно взять".

По словам гостя проекта, некоторые школы вообще полностью обеспечивают амуницией ребенка, чтобы он мог начать заниматься хоккеем: "Начали с Брестской области и сделали проект "Хоккей идет к детям". Там мы всех первоклашек, которые учатся возле ледовых арен, учим кататься на коньках. В последующем они могут выбрать любой вид спорта: фигурное катание, конькобежный спорт. Конечно, в последующем мы их хотели бы видеть в хоккее".

"В проекте приняли участие более 2,5 тыс. детей, - отметил Александр Богданович. - Мы набираем полные группы и видим, что детям это интересно".