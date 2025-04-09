Главный тренер хоккейного клуба "Трактор" считает, что с минским "Динамо" будет нелегко его команде

Грядет непростая серия! Главный тренер "Трактора" Бенуа Гру считает, что с минским "Динамо" будет нелегко его команде. Сегодня коллектив из Челябинска вышел на лед после выходных. И перед стартом второго этапа Кубка Гагарина "медведи" ответили на вопросы журналистов.

"Очевидно, что это будет непростая серия. Все знают, что минское «Динамо» - хорошая команда. Мы ничего не будем менять в нашей подготовке, но будет очень важно играть с нашим характером и идентичностью на льду. «Динамо» - это команда, в которой есть четыре хороших равных звена, очень хорошая защита, а также хорошие вратари. Нам придется побороться".