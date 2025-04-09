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Главный тренер хоккейного клуба "Трактор" считает, что с минским "Динамо" будет нелегко его команде
Грядет непростая серия! Главный тренер "Трактора" Бенуа Гру считает, что с минским "Динамо" будет нелегко его команде.
Сегодня коллектив из Челябинска вышел на лед после выходных. И перед стартом второго этапа Кубка Гагарина "медведи" ответили на вопросы журналистов.
Бенуа Гру, главный тренер ХК «Трактор» (Челябинск, Россия):
"Очевидно, что это будет непростая серия. Все знают, что минское «Динамо» - хорошая команда. Мы ничего не будем менять в нашей подготовке, но будет очень важно играть с нашим характером и идентичностью на льду. «Динамо» - это команда, в которой есть четыре хороших равных звена, очень хорошая защита, а также хорошие вратари. Нам придется побороться".
Билеты на второй раунд в продаже!
Серию с "Трактором" "динамовцы" начнут на выезде 12 и 14 апреля. Таким образом, 16 и 18 числа большой хоккей прибудет в Беларусь. Сегодня завершится реализация билетов для владельцев абонементов. Массовая продажа квитков для всех желающих стартует 10 апреля.
Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ