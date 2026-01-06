3.67 BYN
Главным тренером сборной Беларуси по футболу стал Виктор Гончаренко
Автор:Редакция news.by
Главным тренером сборной Беларуси по футболу стал именитый белорусский специалист Виктор Михайлович Гончаренко.
6 января состоялась пресс-конференция с участием главы Белорусской федерации футбола и нового наставника главной команды страны. Контракт рассчитан на 4 года. На этом посту Гончаренко сменил испанца Карлоса Алоса, который не смог добиться значительных успехов.
Виктор Михайлович считается самым титулованным тренером страны в ХХІ веке. Выводил борисовский БАТЭ в группу Лиги чемпионов, побеждал "Баварию" и "Лилль". С московским ЦСКА брал несколько титулов в России и выигрывал у мадридского "Реала".
Фото РИА Новости