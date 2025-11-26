Главы НОК и МОК впервые провели онлайн-переговоры

Белорусская сторона отметила, что отечественный спорт переживает один из самых непростых периодов в истории, поскольку ограничения коснулись как взрослых, так и самых юных атлетов.

Виктор Лукашенко подчеркнул, что спорт должен оставаться вне политики, а также выразил надежду, что полноценное участие белорусов в международных соревнованиях станет возможным в ближайшем будущем. Кирсти Ковентри в свою очередь заявила, что МОК намерен поддерживать белорусских атлетов.