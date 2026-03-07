Госпогранкомитет стал лучшим на "Минской лыжне" в гонке силовых министерств и ведомств

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ea871f3-d27b-41e4-b187-f73c6df9cbbf/conversions/d7e185ae-f175-4d91-b2fc-be75eeeab654-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ea871f3-d27b-41e4-b187-f73c6df9cbbf/conversions/d7e185ae-f175-4d91-b2fc-be75eeeab654-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ea871f3-d27b-41e4-b187-f73c6df9cbbf/conversions/d7e185ae-f175-4d91-b2fc-be75eeeab654-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ea871f3-d27b-41e4-b187-f73c6df9cbbf/conversions/d7e185ae-f175-4d91-b2fc-be75eeeab654-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Квартет Государственного пограничного комитета Республики Беларусь показал лучший результат в биатлонной эстафете на "Минской лыжне" в "Раубичах", сообщает БЕЛТА.

В гонке центральных аппаратов силовых министерств и ведомств и их подчиненных организаций каждый из четырех членов команды пробежал по два круга (1000 м для женщин и 1200 м у мужчин) с заходом на два огневых рубежа. На заключительном этапе у победившего квартета Государственного пограничного комитета выступал председатель органа Константин Молостов.

Прошлогодние чемпионы из МВД в этот раз стали серебряными призерами, за команду финишировал первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко. Тройку лучших замкнула четверка Министерства обороны с участием министра Виктора Хренина. Также в гонке были представлены глава Следственного комитета Константин Бычек и председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.