Госпогранкомитет стал лучшим на "Минской лыжне" в гонке силовых министерств и ведомств
Квартет Государственного пограничного комитета Республики Беларусь показал лучший результат в биатлонной эстафете на "Минской лыжне" в "Раубичах", сообщает БЕЛТА.
В гонке центральных аппаратов силовых министерств и ведомств и их подчиненных организаций каждый из четырех членов команды пробежал по два круга (1000 м для женщин и 1200 м у мужчин) с заходом на два огневых рубежа. На заключительном этапе у победившего квартета Государственного пограничного комитета выступал председатель органа Константин Молостов.
Прошлогодние чемпионы из МВД в этот раз стали серебряными призерами, за команду финишировал первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко. Тройку лучших замкнула четверка Министерства обороны с участием министра Виктора Хренина. Также в гонке были представлены глава Следственного комитета Константин Бычек и председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.
Ранее 7 марта квартет из Мингорисполкома занял первое место в биатлонной смешанной эстафете команд высших органов власти, а представительницы Федерации профсоюзов Беларуси победили в лыжной женской эстафете. Далее на старт "Минской лыжни - 2026" выйдут сотрудники республиканских органов государственного управления.