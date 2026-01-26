Испытание в Любляне: сборная Беларуси по мини-футболу бросит вызов Испании в борьбе за четвертьфинал

Вечером 26 января в столице Словении сборная Беларуси проведет второй матч финальной стадии чемпионата Европы по мини-футболу. Соперник у белорусской команды один из серьезнейших: испанцы - семикратные чемпионы Европы и двукратные чемпионы мира.

Это ключевая встреча для белорусских спортсменов, так как победа сохраняет для них шансы на выход в четвертьфинал.

Команда смогла психологически восстановиться после поражения в первом поединке. Накануне игры была проведена интенсивная и продуктивная тренировка. Как отмечается, игроки получили четкие установки от тренерского штаба и руководства делегации. Спортсмены понимают, что за ними следят и за них болеют всей страной, и они намерены доказать свою силу на площадке достойным результатом.

"Будем сражаться, будем биться за результат. Все-таки добились права играть на Евро, все понимают. И надо тоже ощущать, скажем так, и ценность, и важность всего момента", - отметил главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу Александр Черник.

главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу Александр Черник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004b1348-9ef0-4d6d-8570-e415c54ef26d/conversions/b3fea698-7963-4945-851d-d63dcc19327f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004b1348-9ef0-4d6d-8570-e415c54ef26d/conversions/b3fea698-7963-4945-851d-d63dcc19327f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004b1348-9ef0-4d6d-8570-e415c54ef26d/conversions/b3fea698-7963-4945-851d-d63dcc19327f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004b1348-9ef0-4d6d-8570-e415c54ef26d/conversions/b3fea698-7963-4945-851d-d63dcc19327f-xl-___webp_1920.webp 1920w

"И родные, и наши близкие, и знакомые поддерживают, и много обращений, писем, звонков получаем. Действительно, это событие очень важное: с 2010 года мы не были на таких турнирах", - рассказал зампредседателя Белорусской ассоциации мини-футбола Иван Горовец.

зампредседателя Белорусской ассоциации мини-футбола Иван Горовец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bf62f49-fbe6-4d4c-ab18-446420a68c71/conversions/7f7325a7-4bc3-4f42-a926-f47488f275c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bf62f49-fbe6-4d4c-ab18-446420a68c71/conversions/7f7325a7-4bc3-4f42-a926-f47488f275c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bf62f49-fbe6-4d4c-ab18-446420a68c71/conversions/7f7325a7-4bc3-4f42-a926-f47488f275c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bf62f49-fbe6-4d4c-ab18-446420a68c71/conversions/7f7325a7-4bc3-4f42-a926-f47488f275c8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Легенда белорусского спорта и нынешний руководитель Федерации тенниса Сергей Рутенко лично поддержал команду накануне ответственного матча. В прошлом выдающийся гандболист, Сергей Рутенко хорошо знает, что значит выступать за сборную и побеждать сильнейших соперников.

Его напутственные слова стали для игроков важным знаком поддержки и примером настоящего белорусского единения в спорте. Подобные жесты от легенд показывают команде, что за их борьбой следят и в них верят.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

"Я надеюсь, что я им дал какую-то мотивацию. На самом деле мне хотелось их поддержать как болельщик и как бывший спортсмен. У них еще есть все шансы показать свою хорошую игру и хороший результат. Вперед, нужно бороться! Можно проиграть по-разному, но когда ты борешься и выкладываешься, отдаешь все силы, то все болельщики это видят всегда и всегда это ценят".

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/074888ad-92e8-4ca1-a8d4-d92648432f98/conversions/ab45b788-4659-4750-aef6-a5fc7b2345bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/074888ad-92e8-4ca1-a8d4-d92648432f98/conversions/ab45b788-4659-4750-aef6-a5fc7b2345bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/074888ad-92e8-4ca1-a8d4-d92648432f98/conversions/ab45b788-4659-4750-aef6-a5fc7b2345bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/074888ad-92e8-4ca1-a8d4-d92648432f98/conversions/ab45b788-4659-4750-aef6-a5fc7b2345bd-xl-___webp_1920.webp 1920w