Испытание в Любляне: сборная Беларуси по мини-футболу бросит вызов Испании в борьбе за четвертьфинал
Вечером 26 января в столице Словении сборная Беларуси проведет второй матч финальной стадии чемпионата Европы по мини-футболу. Соперник у белорусской команды один из серьезнейших: испанцы - семикратные чемпионы Европы и двукратные чемпионы мира.
Это ключевая встреча для белорусских спортсменов, так как победа сохраняет для них шансы на выход в четвертьфинал.
Команда смогла психологически восстановиться после поражения в первом поединке. Накануне игры была проведена интенсивная и продуктивная тренировка. Как отмечается, игроки получили четкие установки от тренерского штаба и руководства делегации. Спортсмены понимают, что за ними следят и за них болеют всей страной, и они намерены доказать свою силу на площадке достойным результатом.
"Будем сражаться, будем биться за результат. Все-таки добились права играть на Евро, все понимают. И надо тоже ощущать, скажем так, и ценность, и важность всего момента", - отметил главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу Александр Черник.
"И родные, и наши близкие, и знакомые поддерживают, и много обращений, писем, звонков получаем. Действительно, это событие очень важное: с 2010 года мы не были на таких турнирах", - рассказал зампредседателя Белорусской ассоциации мини-футбола Иван Горовец.
Легенда белорусского спорта и нынешний руководитель Федерации тенниса Сергей Рутенко лично поддержал команду накануне ответственного матча. В прошлом выдающийся гандболист, Сергей Рутенко хорошо знает, что значит выступать за сборную и побеждать сильнейших соперников.
Его напутственные слова стали для игроков важным знаком поддержки и примером настоящего белорусского единения в спорте. Подобные жесты от легенд показывают команде, что за их борьбой следят и в них верят.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
"Я надеюсь, что я им дал какую-то мотивацию. На самом деле мне хотелось их поддержать как болельщик и как бывший спортсмен. У них еще есть все шансы показать свою хорошую игру и хороший результат. Вперед, нужно бороться! Можно проиграть по-разному, но когда ты борешься и выкладываешься, отдаешь все силы, то все болельщики это видят всегда и всегда это ценят".
Сборная Беларуси готовится к важнейшему матчу против одного из топ-соперников - команды Испании. Уже сам выход в финальную стадию чемпионата Европы стал для белорусских спортсменов серьезным достижением, которого добиться было непросто. На этом уровне все команды сильны, и эта игра - шанс доказать свою конкурентоспособность среди лучших.