История НОК Беларуси, или Как отечественный спорт выжил в 1990-е и стал гордостью страны

Фото: Минск-Новости

Физкультура и спорт - неотъемлемая часть социальной политики любого государства. Каждые два года страны объединяются вместе в рамках летних или зимних Олимпийских игр, чтобы определить, кто быстрее, выше, сильнее.

История выступления белорусских атлетов на главных форумах четырехлетия началась еще в 1952 году в Хельсинки, где земляки всегда оставались серьезной подпиткой для сборной СССР.

Каждый успех любого спортсмена начинается с его тренера, который ведет к заветной цели. Марина Лобач, олимпийская чемпионка 1988 года по художественной гимнастике

За советский период белорусские спортсмены 108 раз поднимались на олимпийский пьедестал. Было завоевано 52 золотые, по 28 серебряных и бронзовых наград. Но шло время, менялась жизнь, приближался 1991 год. Было принято решение о создании олимпийского комитета. Необходимо было написать устав - симбиоз между хартией и другими документами.

советские представительницы на олимпийских играх

История формирования новой организации нашла свое отражение в старейшей спортивной газете "Физкультурник Белоруссии". 22 марта 1991 года на учредительной конференции в Минске был создан Национальный олимпийский комитет. 268 делегатов заслушали доклад и единодушно создали и утвердили состав НОК. Его первым руководителем был избран председатель Госкомспорта БССР Владимир Рыженков.

На заре становления только образованному ведомству все приходилось познавать впервые. 9 марта 1992 года НОК Беларуси был признан Международным олимпийским комитетом в качестве временного представителя этой организации. Познакомиться с молодым государством, узнать о его возможностях и амбициях прибыл глава структуры Хуан Антонио Самаранч.

Важнейшей для белорусского спорта оказалась 101-я конференция МОК которая прошла в сентябре 1993 года в Монако. На ней НОК Беларуси стал полноправным участником мировой олимпийской семьи. Республика получила право делегировать свою сборную на зимние и летние Олимпийские игры.

Подготовка профессионального атлета требует серьезных финансовых вложений. 1990-е годы - тяжелое время. Тогда все белорусское приходилось создавать на развалинах советской эпохи, и спорт не всегда входил в список приоритетов.

Леонид Хроменков, почетный член Национального олимпийского комитета Беларуси:

"Решили переговорить со спонсорами, они отказывались помочь. Тогда я сказал, что мы потом у вас будем покупать, найдем деньги, попросим правительство. Помогите на данном этапе, мы вас не обманем. Нашли взаимопонимание. Потом переехали в Словению и попросили пошить нам куртки, ведь надо было идти на парад. Горчичного цвета сделали для спортсменов, для руководства - бежевые".

белорусские спортсмены в начале 1990-х

Середина 1990-х испытывала на прочность все отрасли, и спорт не стал исключением. Чтобы не допустить потери поколений атлетов и тренеров, чтобы приумножить результаты, требовался мощный импульс. В мае 1997 года на пост главы Национального олимпийского комитета был выбран Александр Лукашенко.

Вообще, для мира это не характерно, когда Президент страны избирался бы главой спортивного ведомства. Но история доказала верность того решения. После за большой вклад в развитие олимпийского движения Александр Лукашенко был награжден специальным призом и юбилейной медалью от МОК.

При новом руководстве у структуры постепенно начала укрепляться материально-техническая база в спорте, были учреждены именные стипендии Президента Беларуси, а белорусские олимпийцы стали считаться национальным достоянием.

дворец спорта в беларуси

К середине 2000-х годов наметился четкий курс государства по улучшению спортивной инфраструктуры. Хоккей тому является одним из ярких примеров. На заре суверенитета на территории Беларуси существовало всего четыре крытых ледовых дворца - два в Минске, по одному в Новополоцке и Гродно. На данный момент по всей стране насчитывается 45 площадок.

Спорт - это основа здоровья и силы нации. Инфраструктура необходима не столько для профессионалов, сколько для народа. Однако именно олимпийцы должны выступать примером для любителей. Им всегда предстоит увлекать белорусов физкультурой и здоровым образом жизни. Сейчас в Беларуси функционируют свыше 24 тыс. спортивных сооружений, и их число ежегодно прирастает.