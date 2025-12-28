Итоги белорусского спорта: какие достижения, вызовы и триумфы были у белорусов в 2025 году

Уходящий 2025 год вновь показал, что белорусский спорт уверенно и стремительно идет вперед и искусственные трудности преодолевает с удвоенной энергией. На планете не так много стран, которые также чтят своих атлетов, что особенно показал вечер Национального олимпийского комитета Беларуси, где были названы лауреаты спортивного года 2025.

Было представлено все созвездие белорусского спорта, гордость за достижения атлетов на мировом уровне, имена лучших и новогоднее желание о том, чтобы олимпийский спорт вернул себе все те принципы, которые были заложены когда-то в его основу.

Оглядываясь на уходящий спортивный 2025 год, который во всем мире и в самой лучшей стране на планете Земля чего только не подарил, по-настоящему можно восхищаться историей белорусского спорта и силой духа спортсменов.

Фото в руках news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce2da5ac-652a-4685-a729-1ed7e33e46c1/conversions/e517f701-8ff8-4dad-9e5f-e394ee35a071-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce2da5ac-652a-4685-a729-1ed7e33e46c1/conversions/e517f701-8ff8-4dad-9e5f-e394ee35a071-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce2da5ac-652a-4685-a729-1ed7e33e46c1/conversions/e517f701-8ff8-4dad-9e5f-e394ee35a071-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce2da5ac-652a-4685-a729-1ed7e33e46c1/conversions/e517f701-8ff8-4dad-9e5f-e394ee35a071-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 2025-м мы увидели много белорусских побед, открыли новые спортивные комплексы, как в регионах, так и такие огромные, подобные Национальному футбольному стадиону - все это помогло сделать белорусское государство. Мы отметили 30-летие со дня создания Министерства спорта и туризма Беларуси, что позволило оглянуться на все периоды великой спортивной истории, которая насчитывает уже 102 года, а также еще раз вспомнили, что в 90-е годы могли все это упустить.

Евгений Ворсин, государственный тренер по хоккею:

"Все революционные действия того времени были связаны с национальным фронтом. Деятели вообще не видели отраслевого управления вопросами физической культуры и спорта. В парламенте нашлась группа депутатов, которые понимали значимость управления этими вопросами на государственном уровне. В этой еще инициативной группе был Александр Григорьевич Лукашенко".

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

"Спорт - это преодоление себя, дерзость, победа. Поэтому слоган "Дерзайте, побеждайте, преодолевайте" относится к каждому виду спорта и каждому спортсмену, тренеру, которые работают в системе Министерства спорта и туризма".

Но самое главное - мы увидели счастливых людей, которые искренне поддерживают белорусских атлетов. В такие моменты понимаешь, насколько Беларусь - единая и независимая страна.

Церемония итогов года Национального олимпийского комитета news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bccdca0-e6c5-4b06-8674-e4626bf654f1/conversions/37d91b32-f4f8-417f-b487-601cc2eb365f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bccdca0-e6c5-4b06-8674-e4626bf654f1/conversions/37d91b32-f4f8-417f-b487-601cc2eb365f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bccdca0-e6c5-4b06-8674-e4626bf654f1/conversions/37d91b32-f4f8-417f-b487-601cc2eb365f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bccdca0-e6c5-4b06-8674-e4626bf654f1/conversions/37d91b32-f4f8-417f-b487-601cc2eb365f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Яркая церемония итогов года Национального олимпийского комитета выделила пять главных либо личностей нашего спорта, либо тренерских и командных достижений. Каждый номер - предвосхищение номинаций, в которых все-таки приходилось выбирать.

В номинации "Прорыв года" победил белорусский представитель в Континентальной хоккейной лиге. Минское "Динамо" не только добилось наивысшего результата в истории, но и целый год собирало аншлаги.

Командой года стала блестящая мужская сборная по прыжкам на батуте, которая открыла новые имена, а тренером заслуженно признали Ольгу Власову.

Иван Литвинович, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте:

"Как всегда, почетно участвовать на таких мероприятиях. Это очень важно для нашей команды, мы получаем от этого стимул".

Церемония итогов года Национального олимпийского комитета news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21f730bc-461d-4d79-ad2a-06027b949a39/conversions/ff731fe1-c9bc-4210-b9b3-87f04139f5bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21f730bc-461d-4d79-ad2a-06027b949a39/conversions/ff731fe1-c9bc-4210-b9b3-87f04139f5bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21f730bc-461d-4d79-ad2a-06027b949a39/conversions/ff731fe1-c9bc-4210-b9b3-87f04139f5bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21f730bc-461d-4d79-ad2a-06027b949a39/conversions/ff731fe1-c9bc-4210-b9b3-87f04139f5bf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сложный выбор был и в такой номинации, как "Спортсмен года". Победил биатлонист Антон Смольский.

Антон Смольский, лучший спортсмен Беларуси 2025 года:

"Большая гордость быть примером. Я уверен, каждый спортсмен достоин этой премии. Огромно благодарен, что выбрали меня".

Лучшей спортсменкой стала Алина Горносько, которая находится в расцвете спортивной карьеры грации. Василина Хондошко продолжает в одиночку держать мировой уровень белорусского синхронного плавания, а теннисистку Арину Соболенко, кажется, знает весь спортивный мир - она первая ракетка мира.

Алина Горносько news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1d75d36-94dd-4dad-8887-6250c9ba982a/conversions/5a289350-246a-4b45-89a5-a32b20c2c26b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1d75d36-94dd-4dad-8887-6250c9ba982a/conversions/5a289350-246a-4b45-89a5-a32b20c2c26b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1d75d36-94dd-4dad-8887-6250c9ba982a/conversions/5a289350-246a-4b45-89a5-a32b20c2c26b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1d75d36-94dd-4dad-8887-6250c9ba982a/conversions/5a289350-246a-4b45-89a5-a32b20c2c26b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я не ожидала. Для меня было очень приятно попасть в номинацию, быть в тройке лучших, но я понимала, что рядом со мной сильнейшие конкуренты, которые, мне казалось, достигли большего количества результатов в этом году", - поделилась Алина Горносько.

Сложно определить лучших, когда белорусский спорт даже в эпоху грязных санкций уверенно стоит на ногах и постоянно идет вверх, а в основе его развития - человек. Профессиональные атлеты в Беларуси - это не только те белорусы, которые прославляют страну на мировой арене, но и пример для всех.

Сейчас у белорусов уже четыре олимпийские лицензии, что еще пару месяцев назад казалось фантастикой.

Ольга Власова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0285c552-aec9-403f-a570-8220fea7448e/conversions/13f2830c-4c23-49bb-86ae-81cccbc70242-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0285c552-aec9-403f-a570-8220fea7448e/conversions/13f2830c-4c23-49bb-86ae-81cccbc70242-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0285c552-aec9-403f-a570-8220fea7448e/conversions/13f2830c-4c23-49bb-86ae-81cccbc70242-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0285c552-aec9-403f-a570-8220fea7448e/conversions/13f2830c-4c23-49bb-86ae-81cccbc70242-xl-___webp_1920.webp 1920w