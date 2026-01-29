"Изумруд" засиял по-новому: ФОК открыли в Новополоцке после масштабного ремонта

В Новополоцке после масштабной модернизации открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. За год отремонтировали бассейн на 6 дорожек, многофункциональный зал для игровых видов спорта, сауну и открытый корт. Изменилось не только внутреннее наполнение, но и внешний облик - кровлю и фасад здания полностью обновили.

"Оборудовали сауну с комнатой отдыха, которой раньше не было. Все помещения были отремонтированы, в том числе душевые, раздевалки. Объект очень комфортный. Я уверен, что он будет востребован, потому что город у нас молодой и активный. Новополочане выбирают здоровый образ жизни. И на этом мы не останавливаемся - есть планы по дальнейшему улучшению материально-технической базы в нашем городе".