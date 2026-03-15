Известный ямайский форвард Шамар Николсон теперь в "МЛ Витебск" - прогулялись с ним по улицам Минска

В Беларуси на прошлой неделе футбольное информационное пространство взорвалась новостью о трансфере в клуб "МЛ Витебск" известного ямайского форварда Шамара Николсона. Легионеров такого уровня в нашем чемпионате не было давно, но нападающий выбрал Витебск. Точнее, пока Минск, где клуб проводит много тренировочной работы.

Шамар, к слову, оказался фанатом Александра Глеба, ведь вырос на лондонском "Арсенале" середины нулевых. Специально для "Главного эфира" Андрей Козлов не только задал самые важные вопросы ямайцу Николсону, но и дал ему послушать композицию группы "Чайф" "Аргентина - Ямайка". Знают ли ее на родине Шамара, ответ в финале сюжета.

В эти дни в Минске, а в день эфира, 15 марта, и в Витебске можно было встретить достаточно фактурного молодого человека, в котором внимательный болельщик футбола тут же узнает нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона. Посчастливилось и нам.

Пока рассказываем Шамару некоторые исторические детали нашей столицы (вот тут, например, когда-то был не водоем, а стадион "Трудовые резервы"), давайте вспомним, что это за футболист. Хотя, судя по приподнятым бровям, Николсон, кажется, до конца не поверил, как за 40 лет изменился центр нашего города, что стадион скрылся под водой в соответствии с новым генпланом.

Шамар Николсон, ямайский футбольный нападающий, был известен в нашей стране еще до того, как его имя погремело на белорусском трансферном рынке. Шамар еще не так давно играл в футбольном клубе "Спартак-Москва", а в нашей стране хватает болельщиков этой команды. Играл, кстати, неплохо. И плюс много лет выступает за национальную сборную своей родной страны.

Шамар Николсон, нападающий ФК "МЛ Витебск":

"Когда мне агент сказал о том, что есть возможность стать игроком клуба-чемпиона, то меня это очень заинтересовало. И я не впервые узнал о Беларуси, когда неделю назад приехал сюда. Я играл в Москве и наслышан про Беларусь. А вашу страну встретил очень спокойной, что мне нравится. Ведь я люблю именно так отдыхать после футбола и в спокойствии проводить свое время. Я рад быть здесь".

Шамар из тех людей, которым комфортно всюду, где они есть. Они сами создают вокруг себя настроение и заряжают им других. В его биографии выступление на Ямайке, в Словении, Бельгии, России, Франции и Мексики..

Его трансфер в Беларусь был неожиданным, хотя темп приобретений, который взял "МЛ Витебск", чемпион страны, перед дебютом в Лиге чемпионов, впечатляет. Легионеров подобного уровня в нашей стране не было со времен БАТЭ 10-летней давности. Но Николсон к нам приехал, и дело далеко не в деньгах.

Шамар Николсон, нападающий ФК "МЛ Витебск":

"Скажу честно, что-то похожее я видел в России, но далеко не все. Тем более мне приятно вдвойне, ведь время, которое провел в Москве и "Спартаке", я запомню надолго. В Минске красиво, действительно аккуратно и чисто, как бы банально ни звучало. Когда или гуляю, или еду в машине, то с восхищение смотрю по сторонам. Но я здесь еще слишком мало времени".

"У меня типичное ямайское детство. Особенно для тех, кто живет в деревне. Когда мне было 14 лет, то не стало моего папы. И это отбило у меня желание заниматься футболом довольно продолжительное время. Но именно футбол - это большой шанс пробиться из очень скромных бытовых условий для мальчишек в нашей стране. И я за этот шанс цеплялся", - рассказал нападающий ФК "МЛ Витебск".

Шамар Николсон рассказал, что футбол на Ямайке - номер один в спорте. Но все же самый популярный и самый быстрый спортсмен - это Усэйн Болт. У нас удивительная плеяда легкоатлетов-бегунов", - сказал он.

За один час прогулки Николсон увидел Дворец спорта, центр города, наш легендарный олимпийский стадион "Динамо" и Троицкое предместье.