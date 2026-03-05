Как создавалась "Лига храбрых" и чем отличился четвертый сезон проекта

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebc43d63-39c5-418d-85eb-cf5bbb72e539/conversions/c1b2c194-5105-4d18-8de6-1e74063c8484-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebc43d63-39c5-418d-85eb-cf5bbb72e539/conversions/c1b2c194-5105-4d18-8de6-1e74063c8484-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebc43d63-39c5-418d-85eb-cf5bbb72e539/conversions/c1b2c194-5105-4d18-8de6-1e74063c8484-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebc43d63-39c5-418d-85eb-cf5bbb72e539/conversions/c1b2c194-5105-4d18-8de6-1e74063c8484-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Белорусская спортивная борьба во все эпохи отражала наш национальный характер, вопреки, может быть, неким стереотипам. Когда нужно, мы всегда готовы защищать родную страну и предпочитаем это делать на крупнейших мировых соревнованиях, состязаясь в исключительно честной борьбе.

1960-е годы подарили миру сразу двух суперзвезд из Беларуси: олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Олега Караваева и трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя.

Именно с Дворца борьбы, который сейчас носит имя Александра Медведя, уже четыре сезона начинается турнир "Лига храбрых", который при поддержке Президентского спортивного клуба организует Белорусская федерация борьбы.

Символично, ведь белорус Медведь - ориентир для всех мальчишек и девчонок, которые погружаются в мир такого вида спортивного искусства, как борьба. И первый финал турнира Александр Васильевич посетил лично.

На сегодня "Лига храбрых" - уникальное соревнование без аналогов в Беларуси. Идея ее создания появилась в кабинете нашего знаменитого спортсмена, двукратного чемпиона мира и председателя Белорусской федерации борьбы Алима Селимова.

Алим Селимов:

"Идея пришла поздно ночью дома. На следующий день пришел, собрал ребят и говорю: "Ребят, есть идея создания некого продукта, назовем его Лигой. Вообще, идея была, чтобы у нас выступали клубы. Но вместо клубов провели параллель между областями. Сделали классическую олимпийскую сетку".

"Благодаря любви, работникам федерации, тренерам федерации, детям мы добились огромных результатов в популяризации детской борьбы за счет проведения "Лиги храбрых", которая на сегодняшний день эталонна, - обозначил помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров.

И далее начала строиться история детско-юношеского спорта, о которой говорит вся спортивная Беларусь, причем с первого сезона в 2022 году.

Путь к финалу этого сезона начался в сентябре, и впервые количество команд оказалось более восьми. Дебютировали спортсмены Калининградской области.

Сенсацией стала то, что в титульном поединке вышли исключительно белорусские коллективы. Могилевская область была сильнее в полуфиналах Калининградского региона. А Минская область совершила спортивный подвиг, выбив действующих чемпионов команды Москвы.

Именно за нерв борьбы и сопереживания на трибунах "Лигу храбрых" узнают во всей Беларуси и не только в нашей стране.

Алим Селимов:

"Это действительно делается для того, чтобы максимально вызвать на эмоции наших детей. Мы с вами понимаем, насколько откровенны они бывают в своем проявлении. Убежден, что у наших детей, которые выступают в "Лиге храбрых", эти эмоции останутся на всю их жизнь".

А перед титульным противостоянием работа в залах кипела и в Могилеве, и в Минске, и в Минской области.

Открывали главный день четвертого сезона команды из России. С первых схваток преимущество захватили действующие чемпионы, борцы из Москвы. В результате добились победы над борцами Калининградской области.

Следом начался большой финал, который стал историческим для белорусской борьбы, ведь в нем сошлись только представители нашей страны. Минская область и Могилевская область шли долго вровень, но после экватора регион, который окружает нашу столицу, стал уверенным темпом идти вперед и добился победы.

Но главное, что дарит "Лига храбрых", неподдельные эмоции мальчишек и девчонок, которые проходят на этом турнире большой спортивный путь и уже ставят цели на свое большое спортивное будущее.

В каждом сезоне хочешь найти что-то интересное, новое, чего не было в предыдущем сезоне. И в этом сезоне, наверное, это все-таки расширенная география. Лига с каждым годом обретает все большую ценность для детей, для тренеров, для руководства. Мирза Абдуллабеков, генеральный секретарь Белорусской федерации борьбы