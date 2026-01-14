Какими будут зимние Олимпийские игры - 2026

До зимней Олимпиады в Италии остается меньше месяца. Атлеты продолжают борьбу за лицензии, а организаторы наводят лоск.

Главный форум четырехлетия стартует уже 6 февраля

Дуэт мегаполиса и гор, урбанистики и природы. Симбиоз гламурного Милана и уединенного курорта Кортина-д'Ампеццо на склонах Альп. Уже 6 февраля все взоры спортивной общественности (в том числе и наши) обратятся к олимпийской Италии.

Предстоящий форум - первый в истории Белых Игр с таким разбросом соревновательных объектов. Так между двумя главными городами больше 400 километров. Для сравнения, от Пекина до Чжанцзякоу, которые принимали Олимпиаду в 2022-м, было всего 180.

Кристин Клостер, глава координационной комиссии МОК:

"Находясь в Милане, городе, играющем ключевую роль в проведении Игр, мы своими глазами увидели достигнутый прогресс - от приближающегося завершения строительства объектов и до этапов эксплуатации комплексов. Мы обсудили последние этапы воплощения в жизнь уникальной концепции Олимпиады. Этот форум будет проведен на территориях, где уже есть опыт состязаний, любовь к зимним видам спорта и культовые места".

В Милане будет сосредоточено большинство соревнований на льду. В Кортина-д'Ампеццо, а также других кластерах - снежные дисциплины. Всего в рамках старта будет задействовано 25 спортивных объектов: 19 - действующие, два комплекса - новые, а четыре - временные. Организаторы постарались не возводить ни одного сооружения, которое окажется невостребованным после состязаний.

Валерия Делла Сельва, генеральный менеджер объекта Milano Speed Skating Stadium:

"По окончании форума мы разберем объект, растопим лед и обеспечим фильтрацию воды. Убедившись в чистоте, отправим ее в систему местного водоснабжения. Все материалы также будут повторно использованы для других целей после окончания Игр".

Самым проблемным объектом Олимпиады считалась новая трасса для бобслея. На протяжении всего строительства проект вызывал споры - от высоких затрат и сжатых сроков, до сомнений о последующей эксплуатации. В какой-то момент даже обсуждался перенос соревнований в американский Лейк-Плэсид. Но конструкция успешно прошла сертификацию, а отзывы атлетов оказались исключительно положительными.

Иво Ферриани, глава Международной федерации бобслея и скелетона:

"Могу подтвердить, что подготовка Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году происходит, конечно, в сжатые сроки. Но все идет по плану! Как обычно, есть определенная напряженность перед форумом. Но ко времени старта все будет готово. Я в этом уверен".

Олимпийская деревня готова принимать атлетов. Строительство длилось всего 30 месяцев. К слову, комплекс возведен на месте бывшего железнодорожного вокзала. Архитекторы вдохновлялись промышленным наследием района. Были сохранены и адаптированы два исторических здания. Стоимость проекта оценивается в 330 млн евро.

Фламиния Тамбури, глава администрации олимпийской деревни в Милане (Италия):

"Думаю, самая большая сложность - сделать так, чтобы спортсмены чувствовали себя как дома вдали от родных мест. Ведь они пробудут здесь больше двух недель".

В этих семиэтажных домах будут жить 1700 спортсменов из 50 стран. После Белых Игр самый крупный объект всего за четыре месяца превратят в студенческое общежитие. Кроме миланской, будут открыты еще пять олимпийских деревень.

Фабио Салдини, уполномоченный правительства Италии по олимпийской инфраструктуре:

"Деревня представляет собой временные строения, включающие столовую, технические и жилые помещения. Она расположена в очень тихом районе Кортина, где у вас есть возможность услышать звук гор, изолироваться от всех или провести плодотворную тренировку. Особенность такой деревни заключается в том, что впоследствии все будет разобрано".

Церемония открытия пройдет на знаменитом футбольном стадионе "Сан-Сиро", который является домашней ареной для "Милана" и "Интера". Из-за удаленности других объектов парады делегаций намечены и в других кластерах.

Марко Балич, продюсер церемонии открытия зимних Олимпийских игр - 2026:

"Это сцена полна сюрпризов. Мы их не будем сейчас раскрывать. Но эти четыре рампы представляют собой идеальный мост, соединяющий все территории. Та самая гармония также рождается из объединения всех территорий Игр. Мы рады превратить футбольный стадион в прекрасный театр. Этот вечер станет моментом, когда мы все с огромным нетерпением покажем миру прекрасную Италию".