Карьера, личный бренд, эффективная коммуникация - в Минске состоялся V Национальный форум атлетов

Развитие личного бренда спортсмена, эффективная коммуникация со СМИ, построение успешной карьеры в спорте и медиа - ключевые темы V Национального форума атлетов

Развитие личного бренда спортсмена, эффективная коммуникация со СМИ, построение успешной карьеры в спорте и медиа - ключевые темы V Национального форума атлетов. Он прошел сегодня в Минске. На мероприятии был представлен и новый проект НОК Беларуси.

Национальный форум атлетов посвящен 35-летию НОК Беларуси

Спикеры более чем именитые - от Героя Беларуси Дарьи Домрачевой и призера Олимпийских игр из России Анастасии Фесиковой до главного тренера сборной страны по футболу Виктора Гончаренко. Каждый гуру в своем виде спорта, поэтому услышать совет от такого специалиста бесценно, тем более в зале десятки атлетов, большие победы которых не за горами.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

"Полный зал молодых спортсменов, что тоже очень важно. Важно организовывать такие форумы, важно обсуждать актуальные вопросы, актуальные спортивные проблемы, потому что все мы знаем, все понимаем, что ребята переживают, ребята стремятся выступать, ребята стремятся показывать всю свою физическую форму, всю свою любовь к спорту. И, конечно, важно эти вопросы вносить в повестку дня, о них говорить. И я очень надеюсь, что в скором времени увидим всех наших ребят на больших спортивных турнирах".

Среди участников, например, Тимур Северов, победитель матчевой встречи Беларусь-Россия по легкой атлетике. В тройном прыжке этому парню равных не было.

Да, наша "королева спорта" по политическим причинам отстранена от международной арены, но успехи молодежи даже на внутренней арене, как говорится, на карандаше, поэтому 15 апреля Тимур среди 35 лауреатов нового проекта Национального олимпийского комитета Беларуси "35 героев будущего" (проект был представлен как раз на форуме атлетов). 35 тыс. белорусских рублей получил каждый лауреат для своего развития.

Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси:

"Я уверен, что те средства, которые мы выделим, пойдут на пользу. И вскоре мы увидим яркие результаты на самых высоких международных аренах, международных стартах".

Форум организован совместно с Российским международным олимпийским университетом. Учреждение образования позволяет создать мощный спортивный резерв двух стран, подготовить атлетов к жизни вне спорта, ведь карьера атлета рано или поздно будет завершена. К слову, этот актуальный вопрос был также поднят наряду с не менее важными, такими как развитие личного бренда спортсмена, эффективной коммуникации со СМИ, построение успешной карьеры в медиа.

Анастасия Фесикова, серебряный призер Олимпийских игр в плавании:

"Никто не отменяет тренерство. Я сама тренирую, мне это доставляет огромное удовольствие. Но хотела бы найти себя еще в чем-то другом. Тренерство - это для души, потому что все равно великие спортсмены должны передавать свой опыт на мастер-классах или еще на каких-то там программах. Но я всем желаю, чтобы они нашли себя. И, конечно же, это должно радовать и быть по душе".