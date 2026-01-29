3.74 BYN
ХК "Брест" сыграет с "Шахтером" в матче регулярного сезона чемпионата Беларуси
Автор:Редакция news.by
29 января хоккеисты "Бреста" настроены прервать неудачную серию из двух поражений, а заодно взять реванш у "Шахтера" в матче регулярного сезона чемпионата Беларуси по хоккею.
Во вторник, 27 января, клуб из Солигорска был сильнее "зубров" - 2:1. И этот успех стал для дружины Андрея Мезина четвертым подряд.
А брестчане борются за место в зоне плей-ин и пока располагаются на восьмой строчке. Прямая трансляция поединка начнется в 17:50 на телеканале "Беларусь 5".