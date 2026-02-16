ХК "Шахтер" сыграет с минской "Юностью" в Солигорске на чемпионате Беларуси

Лидеры регулярного сезона чемпионата Беларуси по хоккею снова встречаются в Солигорске. "Шахтер" готовится к повторному поединку со столичной "Юностью".

В первом противостоянии кроты взяли верх над минчанами - 3:1. Они попытаются развить этот успех.

Гости же, разумеется, настроены на реванш, хоть и уже гарантировали себе место в плей-офф Кубка Президента.

Команда Сергея Стася идет на вершине турнирной таблицы и ближайшего преследователя (это как раз "Шахтер") опережает на 10 баллов.