ХК "Шахтер" сыграет с минской "Юностью" в Солигорске на чемпионате Беларуси
Автор:Редакция news.by
Лидеры регулярного сезона чемпионата Беларуси по хоккею снова встречаются в Солигорске. "Шахтер" готовится к повторному поединку со столичной "Юностью".
В первом противостоянии кроты взяли верх над минчанами - 3:1. Они попытаются развить этот успех.
Гости же, разумеется, настроены на реванш, хоть и уже гарантировали себе место в плей-офф Кубка Президента.
Команда Сергея Стася идет на вершине турнирной таблицы и ближайшего преследователя (это как раз "Шахтер") опережает на 10 баллов.
Прямая трансляция встречи начнется 17 февраля в 18:55 на телеканале "Беларусь 5".