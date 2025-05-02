Хоккеисты Беларуси обыграли россиян на турнире в Астане

Фото: Федерации хоккея Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0dc5307-6c73-430c-b08c-8668f7f94a41/conversions/934ce277-e349-48c3-ab96-05cba7e7fcc3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0dc5307-6c73-430c-b08c-8668f7f94a41/conversions/934ce277-e349-48c3-ab96-05cba7e7fcc3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0dc5307-6c73-430c-b08c-8668f7f94a41/conversions/934ce277-e349-48c3-ab96-05cba7e7fcc3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0dc5307-6c73-430c-b08c-8668f7f94a41/conversions/934ce277-e349-48c3-ab96-05cba7e7fcc3-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Федерации хоккея Беларуси

Белорусские хоккеисты с победы стартовали на традиционном товарищеском турнире Qazaqstan Hockey Open в Астане, сообщает БЕЛТА.

В первом для себя матче на турнире подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с командой России 25. Белорусы вышли вперед уже на третьей минуте поединка - сольный проход точным броском завершил нападающий Андрей Белевич. Во втором периоде наши парни увеличили перевес, сперва Иван Дроздов реализовал выход один на один, после чего Сергей Кузнецов реализовал большинство - 3:0.

В начале заключительной трети хоккеисты России 25 слегка сократили отставание, но за пять минут до сирены Александр Скоренов вернул на табло разницу в три гола. За оставшееся время соперники сумели отыграть только одну шайбу, в итоге 4:2 в пользу сборной Беларуси. Лучшим игроком в составе победителей был признан голкипер Иван Кульбаков.

Накануне в матче открытия соревнований россияне одолели команду Казахстана со счетом 4:1. Завтра наши хоккеисты сыграют с хозяевами льда, начало встречи - в 15.00 по минскому времени.