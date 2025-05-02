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Хоккеисты Беларуси обыграли россиян на турнире в Астане
Белорусские хоккеисты с победы стартовали на традиционном товарищеском турнире Qazaqstan Hockey Open в Астане, сообщает БЕЛТА.
В первом для себя матче на турнире подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с командой России 25. Белорусы вышли вперед уже на третьей минуте поединка - сольный проход точным броском завершил нападающий Андрей Белевич. Во втором периоде наши парни увеличили перевес, сперва Иван Дроздов реализовал выход один на один, после чего Сергей Кузнецов реализовал большинство - 3:0.
В начале заключительной трети хоккеисты России 25 слегка сократили отставание, но за пять минут до сирены Александр Скоренов вернул на табло разницу в три гола. За оставшееся время соперники сумели отыграть только одну шайбу, в итоге 4:2 в пользу сборной Беларуси. Лучшим игроком в составе победителей был признан голкипер Иван Кульбаков.
Накануне в матче открытия соревнований россияне одолели команду Казахстана со счетом 4:1. Завтра наши хоккеисты сыграют с хозяевами льда, начало встречи - в 15.00 по минскому времени.
Qazaqstan Hockey Open проводится в Астане в четвертый раз, белорусы выигрывали турнир в 2023 году. Майский тур сборной продолжат товарищеские игры против России 25 в Тольятти (5 и 6 мая) и Минске (8 мая).