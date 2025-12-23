3.68 BYN
Хоккеисты "Динамо-Минск" победили одноклубников из Москвы в домашней встрече чемпионата КХЛ - 7:1
Автор:Редакция news.by
"Зубры" нанесли самое разгромное поражение московскому "Динамо" в истории личных противостояний в КХЛ.
Егор Бориков в этом матче набрал 4 (1+3) очка. Вадим Шипачев забросил, это 995-е очко российского форварда в КХЛ.
Сэм Энас (19+22), Виталий Пинчук (18+18) и Алекс Лимож (12+24) закрепились в десятке лучших бомбардиров нынешнего сезона.
Минское "Динамо" закрепляется на второй строчке Западной конференции, набрав 53 очка за 36 матчей. Отставание от ярославского "Локомотива" - 1 балл и целых 4 матча в запасе.
Следующий поединок команда Дмитрия Квартальнова проведет на "Минск-Арене" 26 декабря. В соперниках СКА.