Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ХоккейФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеАвтоспортТеннис

Хоккеисты "Динамо-Минск" победили одноклубников из Москвы в домашней встрече чемпионата КХЛ - 7:1

Минское "Динамо"

"Зубры" нанесли самое разгромное поражение московскому "Динамо" в истории личных противостояний в КХЛ.

Егор Бориков в этом матче набрал 4 (1+3) очка. Вадим Шипачев забросил, это 995-е очко российского форварда в КХЛ.

Сэм Энас (19+22), Виталий Пинчук (18+18) и Алекс Лимож (12+24) закрепились в десятке лучших бомбардиров нынешнего сезона.

Минское "Динамо" закрепляется на второй строчке Западной конференции, набрав 53 очка за 36 матчей. Отставание от ярославского "Локомотива" - 1 балл и целых 4 матча в запасе.

Следующий поединок команда Дмитрия Квартальнова проведет на "Минск-Арене" 26 декабря. В соперниках  СКА.

Разделы:

Спорт

Теги:

хоккей