3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Хоккеисты команды Президента Беларуси разгромили гостей из Гомельской области 12:2
Автор:Редакция news.by
Команда Президента Беларуси одержала разгромную победу в рамках Республиканской хоккейной лиги. Была обыграна сборная Гомельской области - 12:2. Гости вышли на игру в ранге лидеров турнира - в четырех предыдущих матчах они одержали три виктории и потерпели одно поражение. Однако сегодня продлить победную серию у них не получилось.
Для дружины главы государства этот успех стал вторым в текущем розыгрыше. Отметим, что хозяева в каждом периоде забросили по четыре шайбы.
Лучшими игроками сегодняшней встречи были признаны Илья Шинкевич и Артем Жукевич. Напомним, в прошлом сезоне ледовая дружина главы государства в 16-й раз стала победителем турнира, в финале обыграв хоккеистов Минской области.