Хоккеисты команды Президента Беларуси разгромили гостей из Гомельской области 12:2

Команда Президента Беларуси одержала разгромную победу в рамках Республиканской хоккейной лиги. Была обыграна сборная Гомельской области - 12:2. Гости вышли на игру в ранге лидеров турнира - в четырех предыдущих матчах они одержали три виктории и потерпели одно поражение. Однако сегодня продлить победную серию у них не получилось.



Для дружины главы государства этот успех стал вторым в текущем розыгрыше. Отметим, что хозяева в каждом периоде забросили по четыре шайбы.





