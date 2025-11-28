Хоккеисты минского "Динамо" начинают новую выездную серию в регулярном розыгрыше КХЛ

Хоккеисты минского "Динамо" после пятидневного перерыва начинают новую выездную серию в регулярном розыгрыше КХЛ. После двух уверенных побед на домашнем льду 28 ноября в Нижнем Новгороде "зубры" сыграют против местного "Торпедо".



К слову, у обоих клубов по 41 баллу в активе, минчане на третьей строчке, а следом располагаются "автозаводцы". У белорусов при этом есть еще два матча в запасе. Прямая трансляция встречи начнется в 19:30 на телеканале "Беларусь 5".



А далее перед международной паузой "Динамо" ждет выезд на Дальний Восток - к "Адмиралу" и "Амуру".