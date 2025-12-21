Хоккеисты минского "Динамо" открывают домашнюю серию матчем с тольяттинской "Ладой"

Поединком против тольяттинской "Лады" минское "Динамо" начнет 21 декабря четырехматчевую серию регулярного чемпионата КХЛ. Стартовое вбрасывание произойдет в 17:10. А в прямом эфире эту встречу можно будет увидеть на телеканале "Беларусь 5".

"Зубры" подходят к этому противостоянию после двух проигранных встреч, а их соперники в предыдущем туре смогли прервать свою пятиматчевую проигрышную серию. В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" идет на третьем месте, а "Лада" - на предпоследнем.