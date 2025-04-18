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Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Трактору" в четвертом матче серии
Хоккеисты минского "Динамо" потерпели третье поражение в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги против челябинского "Трактора", сообщает БЕЛТА.
Четвертый поединок команд серии до четырех побед прошел на "Минск-Арене". Счет в матче был открыт уже через 200 секунд после стартового вбрасывания - голкипер хозяев Василий Демченко не справился с броском соперника в ближний угол. В положении отстающих "зубры" пробыли до середины периода: наша команда получила право на большинство, которое реализовал Виталий Пинчук.
В следующей трети форвард выступил уже в роли ассистента, из-за ворот выложив передачу на Илью Усова, который не промахнулся. На перерыв динамовцы ушли лидерами (2:1), но в заключительном отрезке игры гости сумели перевернуть игру, забросив дважды подряд. На спасение у минчан было больше десяти минут, но перевести встречу в овертайм не удалось. В итоге поражение "Динамо" - 2:3.
Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова уступают в серии уже со счетом 1:3. Пятый поединок противостояния "зубров" и "медведей" пройдет 20 апреля в Челябинске, начало - в 14:00. В случае поражения в воскресенье сезон для минчан будет завершен.