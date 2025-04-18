Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Трактору" в четвертом матче серии

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06cc8fc9-7132-4bd8-90e0-f8a3d12506e3/conversions/d4412504-ea84-479b-b149-f3bb55d0b740-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06cc8fc9-7132-4bd8-90e0-f8a3d12506e3/conversions/d4412504-ea84-479b-b149-f3bb55d0b740-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06cc8fc9-7132-4bd8-90e0-f8a3d12506e3/conversions/d4412504-ea84-479b-b149-f3bb55d0b740-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06cc8fc9-7132-4bd8-90e0-f8a3d12506e3/conversions/d4412504-ea84-479b-b149-f3bb55d0b740-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Хоккеисты минского "Динамо" потерпели третье поражение в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги против челябинского "Трактора", сообщает БЕЛТА.

Четвертый поединок команд серии до четырех побед прошел на "Минск-Арене". Счет в матче был открыт уже через 200 секунд после стартового вбрасывания - голкипер хозяев Василий Демченко не справился с броском соперника в ближний угол. В положении отстающих "зубры" пробыли до середины периода: наша команда получила право на большинство, которое реализовал Виталий Пинчук.

В следующей трети форвард выступил уже в роли ассистента, из-за ворот выложив передачу на Илью Усова, который не промахнулся. На перерыв динамовцы ушли лидерами (2:1), но в заключительном отрезке игры гости сумели перевернуть игру, забросив дважды подряд. На спасение у минчан было больше десяти минут, но перевести встречу в овертайм не удалось. В итоге поражение "Динамо" - 2:3.