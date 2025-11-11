Хоккеисты минского "Динамо" сыграют против новосибирской "Сибири" 12 ноября

Ключевым событием очередного тура гладкого сезона КХЛ 12 ноября станет принципиальное противостояние между минским "Динамо" и новосибирской "Сибирью". "Зубры" на очень солидном уровне проводят нынешний регулярный чемпионат, а потому заслуженно располагаются в группе лидеров Западной конференции.



Так, в восьми последних матчах дружина Дмитрия Квартальнова допустила лишь одну осечку. Что касается гостей, то новосибирская команда находится в глубоком кризисе, занимая последнее 11-е место Востока, и отставая от зоны плей-офф на четыре очка. В нынешнем первенстве клубы еще не пересекались.



Стартовое вбрасывание в 19:30. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".