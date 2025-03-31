Хоккеисты минского "Динамо" впервые в истории клуба пробились во второй раунд плей-офф КХЛ

Хоккеисты минского "Динамо" впервые в истории клуба пробились во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги, пишет БЕЛТА.

В первом раунде плей-офф сезона-2024/25 минчане встречались с московским ЦСКА, шестая игра серии состоялась на площадке соперника. Гости вышли вперед на 14-й минуте встречи, точный бросок в ближний угол нанес защитник Николас Мелош. На перерыв команды ушли при равном счете, причем москвичи отыгрались за 10 секунд до сирены об окончании периода. В середине второй трети "зубры" вновь захватили лидерство: отличился лучший снайпер "Динамо" в текущем плей-офф Егор Бориков. Ассистентами выступили Мелош и Илья Усов, который также отдал голевую передачу Николасу в дебютном игровом отрезке.

На старте заключительной 20-минутки "бело-голубые" оторвались от "армейцев" уже на три шайбы - сперва из правого круга вбрасывания точно в девятку попал Джош Брук, после чего большинство реализовал Виталий Пинчук, подставивший клюшку под бросок Джордана Гросса. Между результативными атаками "зубров" цель поразили и москвичи, однако взятие ворот не было засчитано из-за помехи голкиперу гостей Василию Демченко. В концовке встречи хозяева все же сумели провести шайбу, но минчане ответили сразу двумя голами в пустые ворота: Бориков оформил дубль, а точку в игре поставил Александр Волков. Итог поединка - 6:2 в пользу "Динамо".

Ранее "зубры" выиграли у ЦСКА все три матча на "Минск-Арене", а также потерпели два поражения в Москве. Таким образом, наша команда одержала победу в серии со счетом 4:2 и вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина. В предыдущие сезоны динамовцы попадали в плей-офф восемь раз, но всегда завершали выступления на стадии первого раунда. Следующим соперником минчан станет один из клубов Восточной конференции, который определится по окончании оставшихся матчей 1/8 финала.

Регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2024/25 подопечные Дмитрия Квартальнова закончили на четвертом месте в таблице Западной конференции, этот результат стал для "зубров" лучшим за все время пребывания в лиге. В прошедшей "регулярке" наши парни также установили рекорды клуба по победам (39), заброшенным шайбам (206) и проценту набранных очков (63,23%) за "гладкий" сезон.