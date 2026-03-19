Команда Беларуси выиграла серебро в смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону

Сборная Беларуси взяла серебро смешанной эстафеты чемпионата России по биатлону в Тюмени. На вторую ступень пьедестала поднялась наша основная команда.

Первой на дистанцию ушла олимпийская чемпионка Динара Смольская, которая передала эстафету Анне Соле - пятой, и она сумела переместить наш квартет на вторую позицию. Но после этапа Никиты Лобастова белорусы опустятся на четвертую строчку и все решит финишер в лице Дмитрия Лазовского, он пустил вперед только представителя Московской области Карима Халили.

Это вторая награда для белорусов на чемпионате России. Накануне также серебро в суперспринте завоевал Дмитрий Лазовский. 20 марта на соревнованиях - выходной, а в субботу - мужской масс-старт и женская эстафета.

СпортБиатлон

