Команда ФПБ победила в первой женской эстафете в истории "Минской лыжни"

На ежегодном спортивно-массовом мероприятии "Минская лыжня" в "Раубичах" определены победительницы и медалистки в женской эстафетной гонке, сообщает БЕЛТА.

В Год белорусской женщины и в преддверии 8 Марта на "Минской лыжне" была впервые проведена гонка исключительно для девушек - "сНЕЖНАЯ ЭСТАФЕТА". Участие в забеге приняли 20 команд, в состав каждой вошли по три представительницы прекрасного пола. Стартовый протокол собрал сотрудниц органов власти и исполнительных комитетов, членов политических партий и общественных объединений.

Победу в лыжной эстафете одержало трио Федерации профсоюзов Беларуси, за которое бежали работницы РУП "Белтелеком" и "БилГИЭ". Второй финишную черту пересекла команда Минской городской организации РОО "Белая Русь" с участием студенток БГУ и БГУФК. Третье место заняла партия "Белая Русь", которая в борьбе за бронзу всего на полторы секунды обошла команду "Искра" Белорусского союза женщин.

На шестой позиции расположилась команда Национального собрания Республики Беларусь, десятку сильнейших замкнула тройка Администрации Президента. Также на старт в "Раубичах" вышли женские команды Аппарата Совета Министров, Генеральной прокуратуры и Комитета государственного контроля.