Кубок Гагарина: удастся ли минскому "Динамо" сократить отставание от казанского "Ак Барса"

13 апреля в Казани состоится третий поединок минского "Динамо" и казанского "Ак Барса".

Напомним, после двух домашних встреч команда Дмитрия Квартальнова уступает в противостоянии со счетом 0:2.

Спорт любит цифры, а статистика - штука упрямая. Есть занимательные данные. За всю историю КХЛ на данный момент белорусы переживают 18-й чемпионат. Было всего 9 из 128 случаев, т. е. 7 %, когда команда, которая горела в противостоянии со счетом 0:2, сумела забрать противостояние со счетом 4:2 или 4:3. В такой статистике поучаствовал соперник минского "Динамо" казанский "Ак Барс". Дело было в 2025 году. В рамках второго раунда казанцы побеждали московское "Динамо", однако москвичи сумели забрать битву (4:2) и пройти в следующий раунд.

Поэтому пример хороший перед глазами есть. У дружины Дмитрия Квартальнова тоже есть все для того, чтобы совершить этот восхитительный камбэк.

Сергей Кузнецов, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"Если брать первую игру, то мы проспали. Соперник вышел более заряжен, а мы играли без эмоций. Если брать вторую игру, то соперник воспользовался моментом".

"Мы концентрируемся на игре, будем добиваться успеха", - отметил капитан команды Андрей Стась.

Не останутся в Казани "зубры" без поддержки. Три фанатских автобуса прибыли сюда.