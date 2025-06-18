Кубок сильнейших спортсменов стартовал в Заславле

Вплоть до воскресенья (22 июня) все внимание спортивной общественности будет приковано к Заславлю. Почти 250 гребцов на байдарках и каноэ из 5 стран будут сражаться за 23 комплекта наград на Кубке сильнейших спортсменов.

Белорусская флотилия готова на максимум. Ведь атлеты никогда не возвращались налегке с крупных международных стартов, а дома и стены должны помогать.

В эллинге (если кто не знает, то так называют гараж для байдарок и каноэ) атмосфера сосредоточенная. Здесь кипит работа у сервисменов. Скорость экипажа зависит от множества факторов, в том числе обтекаемости инвентаря. Даже самая мелкая царапинка на корпусе - это минус доли секунды.

25 кг полиэфирных смол, скотча, полиролей, различных инструментов и крепежных изделий - все это должно помочь придать лодкам заводскую гладкость. Так белорусскую флотилию готовили к Кубку сильнейших спортсменов.

А вот атлетов на финальные заезды настраивал мэтр отечественной гребли Владимир Шантарович. Накануне специалист отмечал день рождения - 73 года. И тренер полагает, что домашний турнир станет доброй и красивой стартовой точкой в новом олимпийском цикле.

На Кубок сильнейших спортсменов наши ребята и девчата настраивались максимально. Этот старт - один из основных в сезоне. Но в эту среду погодные условия (дождь и встречный ветер) помещали показать феноменальные секунды. Верим, что далее небесная канцелярия будет более благосклонной.

Гребля на байдарках и каноэ - один из самых медалеемких видов спорта в стране. Каждый планетарный форум или Олимпиада (вынесем за скобки парижские летние Игры) не обходились без белорусского представительства на пьедесталах. С нами хотят соревноваться в честной борьбе, потому сейчас в гостях сборные России, Узбекистана, Казахстана и Китая.

Всего в Заславле гребцы за 5 дней оспорят 23 комплекта наград. Атлеты будут гоняться преимущественно по олимпийским дистанциям. К слову, результаты данного старта будут учитываться при формировании выездного состава на чемпионат мира, который пройдет в конце августа в Милане.

И уже сегодня были оспорены первые медали в микстах. В каноэ лучшим стал тандем Марии Попитич и Ильи Верещако. А в байдарке не было равных дуэту Ольги Худенко и Дмитрия Натынчика.

Четверг расписан под предварительные и полуфинальные заезды. Борьба за пьедестал развернется в пятницу и на выходных.